嗆聲「請海線顏姓立委處理」 討債男被控恐嚇判無罪

張男受陳女委託討債時，語出「要請海線顏姓立委（顏寬恒）處理」，被控恐嚇罪，法官判決兩人無罪。（資料照）

2021/11/07 19:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕鎮瀾宮董事長顏清標被爆欠債6000萬元，前立委兒子嚴寬恒曾貼出「良民證」，網友近期熱衷挖掘顏氏父子的過往，發現一起判決相當特殊，曾參選立委的名人黃名白，與陳姓女子有債務糾紛，陳女委託張姓男子索討，黃女的3名職員指控，張男威脅「要請海線兄弟，顏姓兄弟出面處理」，兄弟意指黑道，檢方認定張男觸犯恐嚇罪，陳女是共犯而起訴，法院審理時，張男辯稱他沒說「黑道兄弟」，是說「顏姓立委」，陳女則說，她告訴張男，「真的不行的話，就請海線顏清標立委、顏寬恒立委出面」，法官採信張、陳辯詞，判決兩人無罪確定。

此一判決時間是前年6月，經營玉皇不動產經紀公司的黃名白，與陳女有債務糾紛，張男受陳女委託，2016年10月到該公司營業處討錢，黃名白不在公司，職員也宣稱黃名白並未欠債，陳男離去後，3名女職員指控陳男恐嚇說，如果黃女不出面處理債務，「要請海線兄弟出面處理」、「要請海線兄弟，顏姓立委出面」、「要請海線的顏姓兄弟來處理」。

請繼續往下閱讀...

不過，警方進一步偵訊時，職員又改口說，張男說的是「要請海線的顏姓兄弟」，不是「顏姓立委」，如果是兄弟（黑道份子的俗稱），或是「顏姓立委下面的兄弟」，她們會畏懼，但如果是顏姓立委，嚴寬恒是公眾人物，雙方可協商，她們不畏懼。

台中地檢署採信職員說詞，認定張男觸犯恐嚇危害安全罪，陳女教唆共犯而一併起訴，台中地院審理時，法官問張男，是否曾說要請「海線兄弟」、「顏姓立委」、「顏姓兄弟」處理？張男堅稱，他只說「顏姓立委」，沒有說「海線兄弟、顏姓兄弟」。

陳女也答辯說，因黃名白不出面，不接電話，她只好委託張男索討，張男問她，如果對方仍不出面，該怎麼辦？她回答，「就請海線顏清標立委、顏寬恒立委出面協調」、「你（張男）就直接跟對方說，我們陳情海線的立委，出面主持公道」。

法官採信張、陳辯詞，認為並無證據顯示，張男曾語出「海線兄弟」等威脅之詞，也沒說「顏姓立委下面的兄弟來處理」，亦無證據顯示陳女教唆恐嚇，女職員也指不畏懼嚴寬恒，據此判決無罪，檢方未上訴而確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法