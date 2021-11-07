不好意思打擾子女生活 台中獨居婦「憂鬱」忽生不好的念頭

周姓婦人獨居一時想不開，女兒連絡不上，十分擔心，趕緊通知警方到場等協助勸說。（民眾提供）

2021/11/07 10:45

〔記者歐素美／台中報導〕69歲周姓婦人獨居在台中市外埔區，因憂鬱孤單，心情落寞，女兒聯繫不到母親，擔心發生憾事，立刻報警，大甲警分局外埔分駐所員警據報火速到場，經員警耐心陪伴及苦勸，才阻止周婦想不開。

大甲警分局外埔分駐所員警盧育澤、蔡志升日前巡邏時，突然接獲通報，1名女子因擔心母親在家，情況不明，請警方協助，趕緊趕往女子通報的外埔住處，才發現女子69歲的周姓母親，婦人起初沈默不語，經員警耐心用盡各種方法勸說後才願意開口，原來周婦因兒女各自成家，不在身旁，不好意思打擾子女生活，自己長期獨居，因缺乏人陪伴，忽然有不好的念頭，致女兒連絡不上母親，嚇得趕緊打電話報警。

請繼續往下閱讀...

員警獲知後，溫情勸說，安撫其情緒的同時，也馬上連絡當地鐵山里里長劉圳及周婦女兒到場關心，待婦人心情訴說完平復後再行離開。周婦女兒表示，因嫁往台中市區，老家目前只剩母親一人獨居，可能造成母親沒有歸屬感，還好員警及時趕抵，避免憾事發生，對於警方的協助深表感謝。

外埔分駐所所長紀適華表示，近年來隨社會型態改變，獨居長者逐年增加，呼籲家中有獨居長者子女應主動關心家中長輩，亦可協助長輩參與社區活動，建立鄰里情誼，避免寂寞，減少生活空虛，致憾事發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法