保母家傳淒厲哭聲 警方火速到場發現「兇手」

警方呼籲，如果有發現疑似的情形，千萬不要覺得是烏龍報案，也許很有可能就能發掘潛在的危險。（警方提供）

2021/11/07 05:47

〔記者王捷／台南報導〕5日下午台南一間保母家傳來淒厲哭聲，鄰居擔心有虐童的可能，加上近期虐童事件頻傳，警方獲報後立刻火速趕往現場，但保母家已平靜無聲，這讓在現場的警員更為擔憂，頻頻敲門想得知內部的情況，後來保母滿頭大汗開門，得知警方來此目的才說，她剛剛在打掃，因為吸塵器吵到幼兒睡覺，才傳出哭聲，警方確定「兇手」後並訪查幼兒的狀況，確定安全才離開，今日警方呼籲，預防兒虐事件發生需要「雞婆」的民眾注意，千萬不要認為是烏龍報案。

據了解，這位五十多歲保母有十多年的育兒經驗，平時與鄰居和睦，但難免家中會傳出吵鬧聲，但五日下午保母要打掃家中，把窗戶打開，加上吸塵器吵到了想睡的4位孩子，所以一時間哭聲四起，保母急忙停下手邊的工作，安慰哭鬧幼兒，不過這讓鄰居聽到以後心理覺得不安心。

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由於最近各地傳出虐童保母，鄰居擔心有虐童的嫌疑，所以打電話報案，警所獲報後馬上趕到保母家，但是當時已經沒有任何哭聲，但太過安靜反而讓警員有點緊張，所以急促的敲門，希望查看狀況，這時寶母才剛結束手忙腳亂的狀況，滿頭大汗應門。

經過保母的解釋，引來幼兒哭泣的「兇手」原來是吸塵器，但是警方仍不放心，進屋察看了幼兒的狀況後，確定安全才離開，警方呼籲，預防虐童情警方責無旁貸，如果有發現疑似的情形，千萬不要覺得是烏龍報案，也許很有可能就能發掘潛在的危險。

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