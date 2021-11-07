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    察覺男網友特調梅酒有異 女子仍喝下...斷片被性侵

    潘男對女網友小妤下藥伸出狼爪。（記者吳政峰攝）

    潘男對女網友小妤下藥伸出狼爪。（記者吳政峰攝）

    2021/11/07 00:34

    〔記者吳政峰／台北報導〕女子小妤（化名）透過交友網站認識潘姓男網友，2017年間相約出遊後赴潘男家飲酒，小妤發現潘男特調的梅酒上面漂浮白色顆粒，質疑飲品有異，但因太渴了，仍一飲而盡，沒想到竟逐漸癱軟失去意識，間歇性斷片，只恍惚記得被脫衣。清醒後，小妤質疑被下藥，前往醫院檢驗，驚見體內有高濃度的安眠藥，這才確認遭到性侵。高等法院認定潘男觸犯以藥劑強制性交罪，判刑7年6月。

    小妤透過交友網站結識相貌堂堂的潘姓男子，雙方訊息往來多時，取得互信關係，終於2017年相約見面。潘男開車載小妤去夜市吃冰，接著返回潘男住處喝梅酒。小妤喝完潘男提供的特調梅酒後感到極度口渴，看到上面有漂浮白色顆粒，質疑有異，問：「為什麼霧霧的？」

    潘男回「難道我家的茶壺是髒的？」又換了一杯給她。因為杯子換成紅色，小妤又覺得口渴，便沒想太多，直接一飲而盡。豈料，過沒多久，她就出現頭暈、沒力、意識不清的狀況，轉頭一看，潘男已脫掉衣服，並正準備脫她的衣服。

    「我不要！」小妤用腳蹬床要潘男離遠一點，下一秒即陷入昏睡，期間有醒來，但馬上又睡著。第二次醒來之後，小妤試圖回想前一晚發生什麼事情，但記憶間歇性斷片，依稀覺得遭到性侵，但又不確定，且昏睡的反應也跟她平常喝酒不太一樣，越想越奇怪，決定馬上去醫院。

    經過檢驗，小妤下體有多處舊深裂傷，體內驗出高濃度的安眠藥物成分，她才驚覺遭到潘男下藥性侵，立刻提告。

    潘男承認兩人有性交，但屬情投意合，雙方先在客廳接吻，他才把小妤抱進有冷氣的臥房，小妤自行脫掉內衣，還說「我有1、2年沒有做，怕痛，有沒有保險套？」他沒有準備，因此答應會小力一點，全程小妤都清楚，事後還洗澡，絕無下藥。

    但高院調閱兩人對話紀錄，發現小妤並無留宿的意願，若是合意性交，何必自行服用安眠藥昏睡？且小妤事後馬上就到醫院採驗，下體還驗到潘男的DNA，顯見並未洗澡，潘男證詞不可信。

    高院指出，小於之後接受心理輔導，處於創傷階段，生活作息與睡眠狀態均受到影響，到相關事項時，會出現強烈創傷反應，伴隨哭泣、發抖、頭痛等生理現象，可見得確實親身遭遇下藥性侵，而出現心靈創傷反應。

    高院審酌潘男只為滿足個人性慾，竟在小妤飲料內加入安眠藥，趁她意識模糊、全身無力之際強制性交，影響小妤人格發展，迄今尚未道歉及獲得原諒，綜合考量後判他7年6月徒刑，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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