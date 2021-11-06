11/6 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/11/06 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月6日）開獎的第110000266期今彩539，頭獎開出1注，由台中市沙鹿區竹林里光華路497號1樓「奕發彩券行」開出；第110000266期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000266期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、07、09、11、13、14、15、20」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共153注中獎，每注可得500元；肆獎共1640注中獎，每注可得100元。

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第110000266期今彩539中獎號碼為「02、13、24、25、32」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共6127注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1318注中獎，每注可得50元。

第110000266期39樂合彩中獎號碼為「02、13、24、25、32」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7064注中獎，每注可得1125元。

第110000266期3星彩中獎號碼為「154」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000266期4星彩中獎號碼為「0751」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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