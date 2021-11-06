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    埋屍現場曝光！2歲童慘遭父母殺害棄屍 1年多後挖出骨骸、上衣和尿布

    警方依殺人、遺棄屍體、詐欺等罪嫌將林男（前中）、陳女（後中）送辦。（記者彭健禮翻攝）

    警方依殺人、遺棄屍體、詐欺等罪嫌將林男（前中）、陳女（後中）送辦。（記者彭健禮翻攝）

    2021/11/06 14:33

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣林姓男子與同居人陳姓女子，1年多前涉嫌不當管教導致2歲兒子死亡，但2人隱匿不報，挖洞掩埋棄屍並持續申領育兒津貼，直到最近長女屆學齡卻未依規定接種相關疫苗，警方找上門，才追查出此件命案，並於4日晚間挖掘出男童屍體，僅剩骨骸。全案由檢警依殺人、遺棄屍體、詐欺等罪嫌偵辦，並將於10日解剖釐清。

    陳女設籍桃園市，為已取得國籍的新移民，多年前帶著長女，到苗栗縣竹南鎮與林男同居，2人再生有 3歲、2歲、1歲等3名子女。因6歲長女已屆學齡，但卻未依規定接種相關疫苗，引發桃園市政府、婦幼隊關切，委請苗栗縣政府社會處、苗栗縣竹南警分局協尋訪查。

    苗栗警方於日前尋訪到陳女與林男後，驚覺4名子女中的老三2歲男童不見蹤影。陳女、林男一度辯稱，去年6月外出遊玩時，男童走失了但未報警，但經進一步追查才稱，男童於去年6月間，因不乖乖睡午覺、吵鬧，用巧拼將男童「封箱」，事後發現男童沒了氣息、身體冷冰冰，由林男帶往當時工作地點的廣源科技園區附近偏僻山區挖洞掩埋。

    檢警4日晚間前往林男供稱的埋屍地點挖掘約50公分，發現男童屍體，但僅剩骸骨及男童當時所穿上衣及紙尿褲。因林男、陳女於男童死後，仍持續請育兒津貼，全案依殺人、遺棄屍體、詐欺等罪嫌偵辦。

    經檢察官偵訊後，認林男罪嫌重大，且有串證與逃亡之虞，經向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准；陳女則因已懷孕35週即將臨盆，考量母胎安全，諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。

    由於其他3名兒童都有營養不良等發展問題，雖都為桃園市籍，苗縣府社會處也採行緊急安置。

    檢警4日晚間前往林男供稱的埋屍地點挖掘約50公分，發現男童屍體，但僅剩骸骨及男童當時所穿上衣及紙尿褲。（記者彭健禮翻攝）

    檢警4日晚間前往林男供稱的埋屍地點挖掘約50公分，發現男童屍體，但僅剩骸骨及男童當時所穿上衣及紙尿褲。（記者彭健禮翻攝）

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