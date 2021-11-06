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    首頁　>　社會

    母親過世淪街友 他不想當「龜仔兒」殺傷2路人

    林姓街友精神疾病發作碎念反遭喝斥，憤持剪刀刺傷2名路人。（民眾提供）

    林姓街友精神疾病發作碎念反遭喝斥，憤持剪刀刺傷2名路人。（民眾提供）

    2021/11/06 11:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕罹患慢性思覺失調症的林姓男子，母親過世後淪為街友，他在六合夜市附近某家清粥小菜吃宵夜，見路人帶著女友到店裡消費，他自認不想被當「龜仔兒」，碎嘴幾句被路人嫌吵駡他三字經，林竟拿剪刀刺殺2路人，高雄地院依傷害和殺人未遂罪各判他徒刑3月和3年6月，並在執行前，令入相當處所施以監護各5年。

    判決指出，去年1月23日清晨5點多，薛男（31歲）、張男（28歲）、劉男（28歲）及泰籍女子（37歲）等4人在自立二路及明星街口吃宵夜，當時也在店裡吃宵夜的林姓男子（35歲）一直碎嘴不曉得在說什麼，劉男等人嫌他吵，還駡林三字經，林於是默默離開。

    不到半小時，林男拿著3把剪刀回到清粥小菜，先朝薛男揮刀攻擊，薛閃避不及被刺傷左肩，同行的劉男見狀要上前阻擋，又被林男朝他脖子刺了3刀，薛、劉受傷送醫，幸傷勢不重沒有生命危險，警方獲報也趕到現場逮捕林男。

    高雄地院審理時，法官根據醫院的鑑定報告，發現林男已罹患慢性思覺失調症10多年，過去他和母親同住，病況還算穩定，但林男母親前年底過世，林男被哥哥接去照顧，但他卻從哥哥家逃出淪為街友。

    案發時，林男因久未服藥處於發病階段，他看到劉男等人帶女友吃宵夜，覺得他們「在炫耀」、「很敢」，又想到母親屍骨未寒，他要保護自己，不想被當「龜仔兒（台語）」，但見到對方人多且身材壯碩，本來不想跟他們發生衝突選擇離開，但離開途中他撿到3把剪刀，於是才會回去找劉男等人輸贏。

    法官認為，經精神鑑定結果，認定林男長期出現包括幻聽、幻視、被害、誇大妄想等，且罹患思覺失調症多年，未規則接受治療，長期處於疾病發作期，就算經過超過1個月穩定治療，仍存有明顯精神症狀，功能也出現明顯退化。

    林男沒有病識感，且沒人監督他吃藥，他就不吃，且在社區遊蕩當遊民，疾病惡化時會出現自言自語，容易對他人言行產生錯誤解讀而有反擊反應，恐有高度再犯之虞，因此除了依法判刑外，並須在執行前，令入相當處所施以監護各5年。

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