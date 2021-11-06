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    重審24年前盧正懸案 監委高湧誠嘆：找不出更多資料

    監委高涌誠在去年對盧正案提出糾正報告後，今年又到台南重新檢視盧正案，但他感嘆已經找不出更多證據。（資料照）

    監委高涌誠在去年對盧正案提出糾正報告後，今年又到台南重新檢視盧正案，但他感嘆已經找不出更多證據。（資料照）

    2021/11/06 06:54

    〔記者王捷／台南報導〕1997年退休警察盧正綁走同學的妻子詹春子並勒贖，最後殺害了她，但種種跡象讓家屬認為盧正是無辜的，偵辦該案的警察還曾懷疑有共犯參與，如今盧正槍決已過了21年，但許多疑點未解成為懸案，家屬至今仍透過冤獄平反協會向監察院陳情，監委高湧誠昨到南市警五分局查閱資料，他感嘆，過去對卷證保存的法令並不完善，整個分局只剩下一份移送書，找不到更多資料了。

    24年前，廣告公司老闆曾重憲接到勒擄電話，要求500萬元，但曾重憲還沒籌到錢，被擄的妻子詹春子隔天就被發現遭勒斃棄屍，由於盧正案發前兩天都把車子停在廣告公司附近，南市警五分局認為他就是嫌犯，起初盧正不認罪，直到高職老師的師母以及警察單位的同事出來勸說，他才認罪，但後來又翻供。

    案發3年後，2000年盧正伏法，但家屬卻喊冤，本報在去年也曾經整理5項疑點，分別是行兇的勒痕、殺害地點人車來往頻繁，詹春子沒有求救，而詹春子的體重有六十公斤，一個人棄屍又要走一段山路，可能不會這麼簡單，還有詹女生前留下的兩組電話，而電話登記案發地點附近的一處鐵皮屋，最後則是口音，打電話勒贖的歹徒說的是「標準國語」與盧正口音不同。

    盧正在槍決後監察院做過多次調查，直到去年監委高湧誠、王美玉仍在調查此案，由於時過境遷，台灣司法當時對於證據保存並不純熟，盧正案大部分的資料已經銷毀，因此去年兩位監委只針對證據保存的問題提出改善，不過今年監委又到警五分局視察，引起警方的騷動，因為警五分局唯一留下的只有一份移送卷，已經查到沒有任何物證可查，且相關人也都不在該機關任職。

    監委高湧誠說，會再重審是因為民間團體以及家屬希望能查看是否有留下更多證據，但在警方這裡已經找不到更多證據了，這是因為案發當時對檔案保存的規定不足，警方也很積極提出現有的資料，之後警方也會提出書面報告給監察院。

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