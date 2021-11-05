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    11/5 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落高雄

    今晚（11月5日）開獎的第110000265期今彩539，頭獎開出2注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（11月5日）開獎的第110000265期今彩539，頭獎開出2注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2021/11/05 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月5日）開獎的第110000265期今彩539，頭獎開出2注，由高雄市三民區鼎山街227號1樓「鼎晟公益彩券行」、高雄市鳳山區五甲一路160號1樓「全茂彩券行」開出；第110000098期大樂透、第110000265期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000098期大樂透中獎號碼為「16、18、26、30、40、44，特別號：13」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得169萬4321元；參獎共24注中獎，每注可得7萬6027元；肆獎共60注中獎，每注可得1萬9549元；伍獎共1379注中獎，每注可得2000元；陸獎共2015注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1251注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7370注中獎，每注可得400元。

    第110000098期49樂合彩中獎號碼為「16、18、26、30、40、44」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共106注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3243注中獎，每注可得1250元。

    第110000265期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、07、09、10、13、14、15、16、18、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共117注中獎，每注可得500元；肆獎共注1320中獎，每注可得100元。

    第110000265期今彩539中獎號碼為「09、11、14、28、30」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共269注中獎，每注可得2萬元；參獎共8224注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1177注中獎，每注可得50元。

    第110000265期39樂合彩中獎號碼為「09、11、14、28、30」，四合共7注中獎，可得21萬2500元；三合共316注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬177注中獎，每注可得1125元。

    第110000265期3星彩中獎號碼為「824」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000265期4星彩中獎號碼為「1461」，正彩共28注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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