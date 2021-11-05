獨家》女看護未婚產女…台灣郎摔昏將器捐 留下2殘1孤給她

2021/11/05 23:44

〔記者黃美珠／北埔報導〕25歲印尼看護工「安蒂」受僱新竹縣北埔鄉劉義昌，照顧他中風癱瘓母親與智能不足的姊姊，結果與劉男擦出愛的火花，1個半月前未婚生下女兒，劉男卻意外摔傷昏迷，劉男親人已同意器捐。「安蒂」原想依靠良人，卻留下2殘1孤給她，身在陌生異國不知如何是好，心力交瘁暈倒，所幸北埔派出所同仁協助送醫，她的困境也才被發現，員警們為她和劉家的未來十分操心。

縣府社會處說，72歲劉母、51歲劉姊都領有身心障礙手冊，有相關老年年金或身障生活補助，只是2人相加起來，1個月領不到9000元。

清查發現，劉母不具中低收老人身分，未來經評估後可安置在身障住宿式的照顧機構，不然就要先轉介到衛生局長照中心進行評估，再安排是否自費入住老人養護機構。至於劉姊，社會處南區身障個管員下週一會去家訪，評估後續該提供哪些服務。

至於猶如「幽靈人口」的小女嬰，民政處說，她和「安蒂」法律上的母女關係無庸置疑，不管她在台是否有戶口，明年8月「安蒂」的工作許可證屆期後要離台，移民署可以幫忙申辦小女嬰的護照，讓她可以跟著媽媽回印尼。

如果劉家或「安蒂」想幫女嬰取得台灣國籍，完成報戶口的程序，第一關必須先確認「安蒂」在印尼是否單身？如果已婚，那麼女嬰的父親會是「安蒂」法律上的丈夫，縱使確實是劉男所出，也不能報戶口，除非興訟。

如果「安蒂」單身，小女嬰是「非婚生」小孩，要完成民法上的認領以報戶口，依法須由生父做出認領的意思表示才行。

如今劉男跟生命拔河，家屬最好儘速向醫院請求，在摘除器官的過程中一併採檢劉男檢體，以供日後做親子鑑定，一旦鑑定確認了2人的父女關係，戶政單位可以根據鑑定結果受理劉男認領女嬰、女嬰申報戶口程序。

不過劉男因性命危在旦夕，其至親又都因殘疾而無法幫小孩打破僵局，新竹地方法院家事法庭表示，依民法，只要劉男家族親友中沒有人有爭執，劉男發生意外之前又有撫養女嬰的事實，那麼戶政事務所是可以按其撫養的事實去認定他已認領小孩，協助完成戶口申報的。

民政處也說，戶政人員依法可調查當事人是否有扶養的事實，但因涉及親屬身分的取得，一般會比較審慎處理，民政處會去深入了解，給予必要的協助。一旦女嬰取得了台灣國籍，「安蒂」可以申請改用依親名義待在台灣。

劉義昌的堂哥劉義政說，劉義昌母親10幾年前中風，1、2年後才甦醒，目前癱瘓需人照顧，意識雖恢復了一些，但是無法言語。劉義昌的姊姊則中度智能不足，「安蒂」2年多前受僱來北埔照顧劉母。

劉義昌和「安蒂」男未婚女未嫁，朝夕相處產生感情，想結婚，但必須隨「安蒂」先回印尼結婚，「安蒂」才能改換簽證名義重新來台，他們考慮劉母、劉姊不能沒人照顧，以致耽擱了婚期。1個半月前女兒呱呱墜地，同樣的困擾讓他們遲遲未報戶口。沒想到劉義昌先發生了意外！

10月30日下午2點多劉義昌在自家浴室跌倒，頭部受到重創陷入深度昏迷，轉診台北榮總迄今不見好轉，劉義政和劉義昌出嫁的姊姊共同簽下器捐同意書，近日隨時都將遺愛人間，留下妾身不明的「安蒂」和小女嬰，劉母、劉姊的未來不知如何是好。

「安蒂」受訪說，她希望能跟女兒在一起，留在台灣照顧劉母和劉姊，否則就是一起回印尼。只是女兒迄今沒有戶口，好像不存在的幽靈人口，女兒的爸爸人生將盡，她一個人在台灣真的不知如何是好。

至於癱瘓的劉母儘管無法言語，但是手抱來不及被兒子認領的小孫女，她一臉愛憐，偶爾還會露出逗弄的表情，讓人欷歔。

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