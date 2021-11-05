永和店仔街福德宮管委會派系糾紛 有人拉布條要求「黑道退出」

永和店仔頭福德宮管委會派系糾紛，前任委員到場拉布條抗議。（記者翁聿煌攝）

2021/11/05 15:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區歷史悠久的店仔街福德宮傳出前後兩批管委會人馬派系糾紛，前任管委會主委、店街里長陳茂己，指控林姓和黃姓夫婦兩人具有黑道背景，覬覦香油錢利益，帶人強行介入管委會事務，支持者今天在廟前掛布條抗議，要求「黑道退出」，現任管委會副主委陳應祥說，對方指控不實，意所有指表示「改革積習引發反彈」，既然刑事局已在調查，盼釐清真相，還給大家公道。

民政局長柯慶忠說，店仔街福德宮已有3百多年歷史，是地方重要宗教文化資產，傳遭幫派份子介入管理委員會把持廟務運作，控制財務及相關資金來源等事，據民政局了解，店仔街福德宮長年以來，因無法取得土地全部所有權，土地使用分區不符等，無法向市府申請寺廟設立登記，納入管理。

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柯慶忠說，市政府已召集專案會議介入處理，由民政局強力指導福德宮修改組織章程及輔導其廟務收支公開透明，維護寺廟的財產及自主性；有關店仔街福德宮疑似有黑道幫派介入把持並侵吞廟產案，永和分局已在日前同步拘提、搜索林姓主嫌及相關涉嫌人到案，目前正積極針對渠等是否涉及侵吞廟產部分清查中，若渉及不法，警方將依法嚴辦。

陳茂己說，永和店仔街土地宮廟3百多年歷史，早期由在地廖、楊、林、陳、許、洪姓等地方仕紳耆老居民出錢出力建設，6年前林男子曹女夫妻檔以恐嚇威脅手段強行介入土地公廟管委會基金會，進入管委會基金會後林曹夫妻聯手開始以各種增加神佛（原只有土地公廟內神像後來又增設財神殿文昌殿）、整修、裝潢、作愛心、增辦各種祭祀科儀等高於市價很多的名目掏空廟產（香油錢）。

陳應祥對於對方的指控十分無奈，他指出林姓和曹姓夫婦當初是受邀加入基金會和管委會，希望能協助管娛會改革，但因為影響到他人利益，才被誣指違法，如今已進入司法程序，盼檢警能查明真相，還其清白。

店仔街福德宮歷史悠久，驚傳黑道介入。（記者翁聿煌攝）

店仔街福德宮傳出管委會派系糾紛，有人拉布條抗議黑道介入。（記者翁聿煌攝）

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