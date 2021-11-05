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    北市清潔隊員回收保險箱遭炸傷 警逮嫌犯曾涉及多起滋擾案

    28歲余男被警方逮捕移送。（記者劉慶侯翻攝）

    28歲余男被警方逮捕移送。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/11/05 16:08

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區艋舺大道上的清潔隊回收場，2日早上發生兩名清潔隊員在整理廢棄物時，保險箱內子彈意外爆炸受傷事件，警方昨日循線逮獲28歲余姓男子。警方調查，余男曾在10月當街持刀揮舞，還曾在去年8月涉嫌在網咖門口放水鴛鴦炸傷路人。

    警方表示，環保局萬華區清潔隊人員是2日早上7時，在萬大路85巷、莒光路197巷口收運大棄物時，在廢棄木櫃周邊發現一只廢棄的保險箱，清潔人員一併收運載到轉運點。

    清潔人員才剛將保險箱交給轉運點，作業人員將保險箱搬運至回收場撬開、進行整理，保險箱卻忽然爆炸，造成兩名人員受傷，一名壓縮車駕駛右胸碎片割傷，另一名協助轉運的人員左手臂也擦傷。

    警方鑑識人員檢視保險箱，發現箱內疑似有9釐米子彈5顆、2顆彈頭、1顆空包彈、1顆底火。

    警方循線獲悉展開追查，發現因保險箱是大型回收垃圾，是由電話指定地點收取，所以找到棄置地點在萬大路、莒光路交叉口，調閱監視器發現1名男子從隔壁公寓拿下來。

    警方找到對方訊問，得知對方見鄰居余男正在搬家，認為對方將保險箱堆在門口擋住出入口，所以才好意搬至棄置地點，方便讓回收車載走。警方因此鎖定余男子為保險箱的所有者，進而鎖定涉案。

    警方在4日晚上9時許，發現余男返回原租住處，隨即將人逮捕，起獲刀械、鋼筆槍，警訊中，余男當場承認涉案，推稱保險箱內的所有違禁物品，都是已經過世10多年的大哥「阿明」寄放。

    警方調查，余男曾在去年8月間，因不滿網咖不能賒帳，竟在門口丟鞭炮還炸傷路人。今年10月間，余男懷疑仇家跟蹤，將機車停在西藏路上，手持西瓜刀下車東張西望，也不顧旁邊就是幼稚園。警方依法將余男依槍砲罪嫌送辦。

    余嫌10月12日因持刀街頭揮舞被警查獲。（記者劉慶侯翻攝）

    余嫌10月12日因持刀街頭揮舞被警查獲。（記者劉慶侯翻攝）

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