為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「金剛芭比」波浪捲髮好飄逸 竟是大叔毒蟲

    身材壯碩的劉男刻意戴假髮男扮女裝，仍被警方識破。（記者許國楨翻攝）

    身材壯碩的劉男刻意戴假髮男扮女裝，仍被警方識破。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/05 11:15

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名毒蟲為逃避查緝刻意喬裝打扮，長髮飄逸背影的確起到些許魚目混珠效果，但警方也不是省油的燈，發現壯碩的身材與打扮入時的長捲髮非常不匹配，一路尾隨騎機車對方到一處公園，趁對方下車取物之際上前盤查，當場逮人。

    台中市刑大偵八隊日前偵辦一起毒品案，逮捕藥頭並查扣相關毒品證物後，繼續清查與藥頭毒品交易的對象時，鎖定55歲的劉姓毒蟲涉案追緝時，發現他為規避查緝居無定所，行蹤飄忽，經向檢方聲請拘票，密集於劉男較常出入場所和路段進行埋伏及搜巡。

    警方上月底在豐原區發現1名騎機車身形與劉嫌相似的對象，但外觀竟是蓄長髮女子，加上戴著帽子及口罩且刻意壓低帽沿，警方依辦案直覺，對方雖髮型打扮入時，卻與其穿著顯不匹配，但當下唯恐錯認擾民也不敢貿然行動，為確認該「長髮女子」是否為劉男喬裝跟監尾隨。

    警方當天一路跟到一處公園前人行道時，見對方下車脫下安全帽及外套，露出壯碩身材，終於確認是男扮女裝的劉嫌，立即上前表明身分逮人，而劉男被逮時也是一臉訝異，以為戴假髮男扮女裝就能躲過追緝，未料仍難逃警方法眼束手就擒，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方當場逮人。（記者許國楨翻攝）

    警方當場逮人。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    檢2度放人／1個月搶3次 毒蟲終於收押
    2021/11/04 05:30

    檢2度放人／1個月搶3次 毒蟲終於收押
    中國網紅男扮女裝遭整肅 帳號重啟後po文：不再拍攝變裝影片
    2021/11/01 23:39

    中國網紅男扮女裝遭整肅 帳號重啟後po文：不再拍攝變裝影片

    後疫情時代 長期資產更要超前部署
    毒蟲半夜遇警加速逃撞翻車 擴大追查出偽鈔 、瓦斯槍
    2021/10/26 13:00

    毒蟲半夜遇警加速逃撞翻車 擴大追查出偽鈔 、瓦斯槍
    毒蟲好忙！ 女子持毒2萬元交保 趕場法院開庭販毒案
    2021/10/23 21:47

    毒蟲好忙！ 女子持毒2萬元交保 趕場法院開庭販毒案

    New Focus Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播