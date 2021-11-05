「金剛芭比」波浪捲髮好飄逸 竟是大叔毒蟲

身材壯碩的劉男刻意戴假髮男扮女裝，仍被警方識破。（記者許國楨翻攝）

2021/11/05 11:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名毒蟲為逃避查緝刻意喬裝打扮，長髮飄逸背影的確起到些許魚目混珠效果，但警方也不是省油的燈，發現壯碩的身材與打扮入時的長捲髮非常不匹配，一路尾隨騎機車對方到一處公園，趁對方下車取物之際上前盤查，當場逮人。

台中市刑大偵八隊日前偵辦一起毒品案，逮捕藥頭並查扣相關毒品證物後，繼續清查與藥頭毒品交易的對象時，鎖定55歲的劉姓毒蟲涉案追緝時，發現他為規避查緝居無定所，行蹤飄忽，經向檢方聲請拘票，密集於劉男較常出入場所和路段進行埋伏及搜巡。

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警方上月底在豐原區發現1名騎機車身形與劉嫌相似的對象，但外觀竟是蓄長髮女子，加上戴著帽子及口罩且刻意壓低帽沿，警方依辦案直覺，對方雖髮型打扮入時，卻與其穿著顯不匹配，但當下唯恐錯認擾民也不敢貿然行動，為確認該「長髮女子」是否為劉男喬裝跟監尾隨。

警方當天一路跟到一處公園前人行道時，見對方下車脫下安全帽及外套，露出壯碩身材，終於確認是男扮女裝的劉嫌，立即上前表明身分逮人，而劉男被逮時也是一臉訝異，以為戴假髮男扮女裝就能躲過追緝，未料仍難逃警方法眼束手就擒，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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警方當場逮人。（記者許國楨翻攝）

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