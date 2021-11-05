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    首頁　>　社會

    朱雪璋砍「深海閻王」腳筋入獄 又因持有「霸王槍」被起訴

    朱雪璋（中）被判刑定讞後，一度偷渡中國被公安逮捕，去年被押解返台並送往監獄服刑中。（資料照）

    朱雪璋（中）被判刑定讞後，一度偷渡中國被公安逮捕，去年被押解返台並送往監獄服刑中。（資料照）

    2021/11/05 11:11

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市光信里前里長朱雪璋5年前設局砍斷武術家「深海閻王」王毓霖腳筋，被判刑6年定讞後一度潛逃中國，去年9月才從中國廈門被押解返台服刑中；台北地檢署查出，朱雪璋曾被警方搜扣到1把「雙面開鋒」的槍頭。據悉，槍頭的造型類似周星馳電影「唐伯虎點秋香」中擊敗「奪命書生」的「唐家霸王槍」，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例將朱雪璋起訴。

    檢方調查，2016年2月16日，朱雪璋約王毓霖前來比武，卻暗中設局伏擊，殘忍地砍斷王毓霖的腳筋；事發後，朱雪璋因此被提報為治平對象，同年3月23日警方上門搜索，在朱雪璋的北市大安區延吉街住處沙發夾層內，查獲這把從不明管道取得的雙面開鋒的槍頭。

    朱雪璋後來因設局砍人案被判刑6年定讞，朱於去年潛逃中國，他落網後被移交台北監獄服刑，北檢執行科去年9月比對朱雪璋的判決書後，發現他當初還有1支槍頭被警方查扣，此部分尚未經法院審理，因此另外分案偵辦。

    檢方將該支槍頭送交警方鑑驗，確認該支槍頭為雙面開鋒，具有強大的殺傷力，因此認定朱雪璋涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例第14條，未經許可製造、販售或運輸刀械，今天將他起訴。違反此則法條，可處3年以下徒刑、併科100萬元以下罰金；若意圖供自己或他人犯罪之用，則可處6月以上、5年以下徒刑，得併科300萬元以下罰金。

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