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    首頁　>　社會

    20歲粗工遭虐殺 顏寬恒捐款允諾提供法律協助

    顏寬恒到殯儀館慰問被虐死粗工蔣釋兒的生母。（擷取自顏寬恒臉書）

    顏寬恒到殯儀館慰問被虐死粗工蔣釋兒的生母。（擷取自顏寬恒臉書）

    2021/11/05 11:12

    〔記者歐素美／台中報導〕20歲台中市粗工蔣釋兒於上月27日遭人力派遣公司陳姓負責人唆使其他員工等共10人虐死，陳姓負責人以5萬元交保，蔣釋兒生母質疑陳姓負責人是覬覦祖母留給蔣釋兒的遺產才殺人，向前立委顏寬恒服務處求助，顏寬恒特別去捻香，並捐贈一些錢給家屬，希望讓死者有個體面一點的喪禮，並允諾提供家屬必要的法律諮詢與協助，他說「這個社會跟我們，至少欠蔣釋兒一個正義，雖然遲了，但我們沒有缺席」。

    顏寬恒今天去為蔣釋兒捻香及慰問蔣母。他在臉書po文表示「這是蔣釋兒的牌位，他住在台中，人世間有很多美好，但他卻再也看不到了」。2021年10月27日，蔣釋兒被一群人徹夜凌虐，活活打死，年僅二十歲。他不菸不酒，是個乖小孩，因為媽媽已經改嫁了十七年，爸爸又在五年前過世，他只能跟祖母相依為命。

    顏寬恒說，祖母教蔣釋兒用網路、摺紙蓮花，教他貼文章找粗工，他很努力地到處找工作，想要找家庭代工，想要賣紙蓮花賺錢，但都不成功，只能找到粗工，靠著體力賺錢。

    蔣釋兒在網路上講話慢慢的，聽起來很斯文，但看起來很寂寞。他在網路上的最後留言是「我想要去打保齡球請問一下有沒有人要一起去的呢？」但沒有人回應他。

    顏寬恒說，祖母過世後，遺留一筆錢給蔣釋兒，社會局怕社會上誘惑很多，勸他信託，他也聽話的照做了。以為他這麼認真，這麼努力，社會應該能夠幫上他的忙。但是沒有，社會沒有幫上他的忙。10月27日，一家人力派遣公司的陳姓負責人，帶著四個人以木棒、鋁棒、鐵條、巴掌對他凌虐、施暴一整晚，連鋁棒都被打到變形，把他活活打死。涉案的有十個人，主謀陳姓負責人以五萬元交保。

    顏寬恒感慨蔣釋兒舉目無親，沒人可以招魂，葬儀社只好通知他的生母從外地趕來。生母推測那些人這麼狠心虐殺，是為了那筆他小心翼翼守住的祖母留給他的遺產。蔣釋兒的生母不懂法律，不懂得殺人的兇嫌為什麼就這麼離開了法院的管轄，很無助，顏寬恒服務處接到蔣母陳情，雖然遲了，但很希望能夠幫上忙。

    蔣釋兒已經離開了這個世界，顏寬恒說，我們能做的很有限。去捻香時，捐了一些錢給家屬，希望至少能夠讓他有個體面一點的喪禮，生前這個社會沒能對得起蔣釋兒，至少身後能讓他一路好走。並承諾提供家屬必要的法律諮詢與協助，「這個社會跟我們，至少欠蔣釋兒一個正義，雖然遲了，但我們沒有缺席」。

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