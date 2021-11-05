竹北社團瘋傳「陌生人隨機抱走小孩」？警查實情竟是工人基於安全

新竹縣竹北市某社區大樓4日公告「鄰近社區大樓周遭發生數起陌生人隨機抱兒童」，加上Line群組瘋狂轉傳，引發地方人心惶惶；但經警方追查發現，實情並非如公告所言。 （記者廖雪茹翻攝）

2021/11/05 06:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市某社區大樓4日公告「鄰近社區大樓周遭發生數起陌生人隨機抱兒童」，加上Line群組瘋狂轉傳「十興國小有陌生人抱走小孩」等，引發地方人心惶惶；經警方追查發現，實情並非如公告所言，而是工人在工區周邊進行交管時，基於安全逕自抱起小孩，但因為未經母親同意恐涉嫌強制罪，已將全案移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局表示，經警方循線追查，及擴大調閱監視器畫面，發現實情並非如上述公告內容所述。此事發生在10月28日下午約3點許，竹北市勝利八街一帶人行道周遭因有橋樑工程施工，道路實施合法交通管制，當時有一名男性工人在工區周遭進行出入管制，並協助行人順利通過行人穿越道。

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經查，此案媽媽帶小孩行經上述地點時，工人便趨前靠近， 基於孩童安全逕自抱起小孩，未經過孩童母親的同意，媽媽當場嚇了一大跳，以為對方要搶走孩子，當場推打奪回小孩，並逃向對街，此行為恐涉嫌強制罪。工人當晚到案說明， 全案仍依強制罪嫌 送辦。

警方說，此案係單一個案，並非如社區公告「有數起陌生人隨機抱兒童」或「學校周遭有陌生人抱走小孩」等情事，請各位民眾放心，不必恐慌。

警方呼籲，民眾應該抱持小心謹慎的態度進行查證，以免以訛傳訛，避免將錯誤資訊轉傳親友。

新竹縣竹北市某社區大樓4日公告「鄰近社區大樓周遭發生數起陌生人隨機抱兒童」，加上Line群組瘋狂轉傳，引發地方人心惶惶；但經警方追查發現，實情並非如公告所言。 （記者廖雪茹翻攝）

新竹縣竹北市某社區大樓4日公告「鄰近社區大樓周遭發生數起陌生人隨機抱兒童」，加上Line群組瘋狂轉傳，引發地方人心惶惶；但經警方追查發現，實情並非如公告所言。 （記者廖雪茹翻攝）

新竹縣竹北市某社區大樓4日公告「鄰近社區大樓周遭發生數起陌生人隨機抱兒童」，加上Line群組瘋狂轉傳，引發地方人心惶惶；但經警方追查發現，實情並非如公告所言。 （記者廖雪茹翻攝）

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