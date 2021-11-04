不讓座竟亮利器！「剪刀怪客」自稱癌末 3年5度大鬧北捷

圖為9月時林男（紅圈者）拿刀威嚇鐘男（藍圈者）。（資料照）

2021/11/04 16:52

〔記者王冠仁／台北報導〕69歲林姓男子昨在捷運車廂內，疑因1名男乘客沒禮讓博愛座給他，他就亮出隨身攜帶的剪刀，引起社會各界關注。據了解，這名「剪刀怪客」自稱罹患癌症末期，而且3年來在捷運系統內多次因亮出剪刀、與人口角而頻頻躍上新聞版面，令捷運公司相當頭痛。

據了解，前年1月，林就因博愛座讓座問題，與多名乘客在捷運上發生口角，乘客見他拿起推車上的剪刀，嚇得報警。員警到場後，林聲稱他因為罹患癌症末期，所以隨身攜帶剪刀、藥物便於處理傷口，出門時也都推著1台推車放置隨身物品，也將剪刀放在推車上。

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去年7月，林又因讓座問題與乘客發生口角，乘客告訴趕來處理的員警，林拿出剪刀；今年9月，林再度因博愛座讓坐問題與人發生口角，幸虧此次員警及時趕到將他勸離，沒有脫序行為發生。

今年9月下旬，林搭捷運下車時，在月台處與要上車的鍾姓男子發生碰撞，兩人起爭執，林居然拿出隨身攜帶的水果刀朝對方揮舞；林事後被逮，遭北檢以恐嚇公眾罪起訴。

不過林似乎沒有學到教訓，他昨天再次因為博愛座讓座問題，在車廂內拿出剪刀，嚇得附近乘客連忙報警。

1名多次目擊林搭捷運的民眾說，林每次搭車時都會推著1台推車，推車上有許多偏激的標語；林模樣看似怪異，每次到看他時都會刻意保持距離。

捷運警察隊說，林目前已被捷運公司列為關懷名單，往後警方也將加強在捷運系統內巡邏守望，民眾若遇到緊急狀況，第一時間除了要冷靜、避免與對方發生衝突，也應立即警方。

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