相差47歲爺孫戀圖書館假看報玩親親 被姑姑撞見…

高市圖岡山分館藏書區。（取自市圖官網）

2021/11/04 17:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市60歲的C男，3年前結識小他47歲的少女，兩人互喊「寶貝」，經常相約到市圖岡山分館，一次C男坐在閱報區，雙手打開報紙掩護，少女夾在他懷裡偷玩親親，被少女姑姑撞見報警，指控C男乘機猥褻，不過，少女稱其為自願，且供詞反覆，法院縱認為被告行為可議，但罪證不足判C男無罪，可上訴。

判決指出，60歲的C男為13歲少女A阿嬤的朋友，C男常偷偷約A女出遊，兩人在電話中還互稱「寶貝」，爺孫戀情打的火熱，2018年7、8月間，C男帶A 女前往高雄市立圖書館岡山分館閱讀區，藉口教A女認字為由，打開報紙作為掩護，夾在他懷裡親熱，少女姑姑獲悉到場，C男嚇到逃離現場，姑姑報警偵辦。

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警方調出兩人電話通聯發現，這對「爺孫戀」果真談的火熱，不但互喊寶貝，不時來一句「我愛你，好想你喔，你有想我齁?」，還教她「等到阿嬤沒看見你，你就出來（約會）」

不過，全案檢警偵辦時少女供詞反覆，包括約會地點、是否對她乘機猥褻，交代不清，少女姑姑也無法提出明確的事證，橋頭地院認定「無從產生不具合理懷疑之確信心證」，縱被告之行為可議，亦不得因此反面推論被告之罪行成立，而判他無罪。

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