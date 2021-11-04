為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    相差47歲爺孫戀圖書館假看報玩親親 被姑姑撞見…

    高市圖岡山分館藏書區。（取自市圖官網）

    高市圖岡山分館藏書區。（取自市圖官網）

    2021/11/04 17:15

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市60歲的C男，3年前結識小他47歲的少女，兩人互喊「寶貝」，經常相約到市圖岡山分館，一次C男坐在閱報區，雙手打開報紙掩護，少女夾在他懷裡偷玩親親，被少女姑姑撞見報警，指控C男乘機猥褻，不過，少女稱其為自願，且供詞反覆，法院縱認為被告行為可議，但罪證不足判C男無罪，可上訴。

    判決指出，60歲的C男為13歲少女A阿嬤的朋友，C男常偷偷約A女出遊，兩人在電話中還互稱「寶貝」，爺孫戀情打的火熱，2018年7、8月間，C男帶A 女前往高雄市立圖書館岡山分館閱讀區，藉口教A女認字為由，打開報紙作為掩護，夾在他懷裡親熱，少女姑姑獲悉到場，C男嚇到逃離現場，姑姑報警偵辦。

    警方調出兩人電話通聯發現，這對「爺孫戀」果真談的火熱，不但互喊寶貝，不時來一句「我愛你，好想你喔，你有想我齁?」，還教她「等到阿嬤沒看見你，你就出來（約會）」

    不過，全案檢警偵辦時少女供詞反覆，包括約會地點、是否對她乘機猥褻，交代不清，少女姑姑也無法提出明確的事證，橋頭地院認定「無從產生不具合理懷疑之確信心證」，縱被告之行為可議，亦不得因此反面推論被告之罪行成立，而判他無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開在圖書館裡的超市好吸睛！「生鮮文學超市」屏東總圖登場
    2021/11/04 14:08

    開在圖書館裡的超市好吸睛！「生鮮文學超市」屏東總圖登場
    高雄永安圖書館遷移新建 民代爭取國營單位經費支持
    2021/11/03 20:02

    高雄永安圖書館遷移新建 民代爭取國營單位經費支持

    台廠「保暖黑科技神褲」紅到海外
    每本最低20元！ 高市圖11/6拋售萬本雜誌、二手書
    2021/11/03 18:42

    每本最低20元！ 高市圖11/6拋售萬本雜誌、二手書
    爭取台南善化圖書館遷建 綠委相中國民黨地方黨部舊址
    2021/10/27 21:07

    爭取台南善化圖書館遷建 綠委相中國民黨地方黨部舊址

    百貨×電商雙11優惠 聯邦卡很購利
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播