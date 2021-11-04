北捷12小時連2起持刀行凶 捷運警察：236警加強巡邏

台北市議員羅智強（右）質詢關心北捷12小時連續發生2起持刀行兇案，要求警局加強防範。（翻攝台北市議會網站）

2021/11/04 16:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運在12小時連續發生2起持刀行凶案件，嚇壞乘客，台北市議員羅智強今天下午在議會質詢關心大眾運輸的治安問題，捷運警察隊長鄭志誠說，鄭捷事件發生後，已陸續增加捷警人數到236人，而且16個重點捷運站編排守望警力協助，並加強巡邏勤務。

羅智強指出，北捷半天傳出2起持刀案，其中一名阿伯搶博愛座不成竟怒斥對方，還持剪刀攻擊，幸虧乘客沒受傷，目擊者立即通報才沒發生憾事，這是很嚴重，畢竟2014年才因「鄭捷事件」造成巨大傷痛。

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羅智強說，全世界疫情、經濟都有動盪，可能造成社會上的躁動，以及情緒暴力的情況發生，他想知道市警局在面對此情況時，會如何防範類似事件。

警察局長楊源明回答說，目前大安警分局已著手偵辦2案，在日本地鐵發生攻擊案後，市警局要求捷運警察隊，加強各車廂、站體的安全維護。羅智強追問，目前12小時就發生2次，就件數頻率來說，這算增加還是與往年差不多？楊源明坦言，前幾個月比較少。

捷運警察隊長鄭志誠說，在鄭捷事件後，北市陸續增加捷警數到236人，分別配在4分隊，目前共有6條捷運線、131站，每日平均巡邏班次是105次，也列出16個重點捷運站，編排守望警力和捷、員警的車站巡邏勤務。

羅智強認為，12小時發生2次持刀事件，頻率很高，不能用偶發事件來看，其中還有直接攻擊行為，要不是乘客機警恐有憾事，行凶的阿伯並非初犯，有被警察局列管，難道警方對此事真的束手無赦，要等到事情發生後才要檢討，該預防不預防？楊明源說，對於列管專案人口會有定期訪查規定。

楊源明說，行凶阿伯今年9月就在台電大樓站揮刀，用恐嚇公眾罪送辦，警方對公眾有直接安全危害應有防範行為，確保讓社會大眾不受到傷害，市警局再提供資料說明。楊明源答應，會提供相關報告。

警察局強調，接獲通報後員警快速抵達現場、控管危害，並立即封鎖現場、保全證物，以避免相關跡證遭破壞。為預防隨機殺人案件發生，在人潮聚集處（場）所、大眾運輸系統等可能發生重大人為危安案件處所、路段及治安要點，加強巡邏、守望等具體防護措施，並提高巡邏密度，提高見警率。

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