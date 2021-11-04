廠商延宕395件工程挨罰 台水股長趁機撈一筆

懲戒法院判潘員休職一年。（記者吳政峰攝）

2021/11/04 17:00

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣自來水公司六區處一名潘姓股長（案發後改調工程員並停職），2015年間得知負責道路刨鋪的工程公司延宕395件工程，挨罰5萬元，涉向廠商謊稱幫忙代繳該筆費用，藉以詐得金錢；2016年間，又以類似手法詐得4萬元。兩犯行分被台南地院依利用職務上詐欺取財罪判刑5月及10月。懲戒法院日前再判潘員休職一年，罰款30萬元。

判決指出，潘員負責台南市東區、北區、中西區、南區、安平區及安南區的自來水工務設計監造估驗審核等大眾供水公共事務，2015年間，他得知一間廠商施工進度嚴重落後，導致395件申挖案件尚未刨鋪，被台南市政府工務局裁罰5萬元，涉向廠商佯稱已幫忙先繳清罰鍰。

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廠商不察，誤信潘員已代為繳納5萬元罰鍰，遂將現金5萬元，以牛皮紙袋信封包裝，親自置放在潘員辦公室座位旁的櫃子上交付款項。

2016年，另一間負責道路刨鋪工程的廠商，因為路面修復平整度與路面修復寬度不符規定，被台南市政府工務局開罰6萬元。而後進行複驗時又未達標，再被裁罰4萬元。台水公司六區處遂依照契約向廠商索賠罰鍰。

詎料，潘員故技重施，向廠商佯稱要幫忙繳清罰鍰，收了10萬元之後，卻只繳了6萬元，另外的4萬元未繳，廠商被催告之後，才知被騙了。

台水發現潘員疑似涉嫌弊案，有操守疑慮，2017年函報廉政署協助調查，經過台南地檢署檢察官經長期蒐證後，認已達犯罪心證，予以起訴。台南地院以潘員犯有利用職務上詐欺取財罪行二罪，分別量處有期徒刑5月、10月。

懲戒法院指出，潘員利用職務上機會詐欺取財行為，除觸犯刑罰法律外，且有違公務員服務法第5條所定「公務員應誠實清廉」之旨，戕害人民對公務員信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。

合議庭依台水提供的資料及潘員提出的答辯狀，認事證明確，審酌潘員的詐欺次數、金額、已返還犯罪所得等情狀，判他休職，期間1年，併罰款30萬元。 可上訴。

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