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    戀情不被酒店妹家人祝福 種下包養男慘遭謀害命殺機

    一段不被女方家人祝福的戀情，種下「包養男」殺機。（記者顏宏駿翻攝）

    一段不被女方家人祝福的戀情，種下「包養男」殺機。（記者顏宏駿翻攝）

    2021/11/04 15:27

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣發生酒店小姐林女（30歲）涉嫌殺害長期包養她男友的棄屍命案！案情逐漸明朗，死者張男（51歲）瘋狂迷戀在酒店上班林女，為她置產、買名車，每月逾10萬元包養，無奈2人年齡相差太大，這段戀情不被家人祝福，林父極力慫恿女兒斬斷戀情，上月15日張男為了討好女友的家人，開著新買的名車到彰化遊玩，結果這趟旅遊成了「死亡之旅」，張男再也回不了家。

    檢警認為除了林女外，林父（50歲）、林母（49歲）、林弟（24歲）3人均涉有殺人重嫌，3人到案後供詞完全兜不攏，檢察官依殺人罪向彰化地院聲請羈押，羈押庭中林父坦承犯行，法官裁定羈押林父，林母、林弟則是10萬元交保並限制住居。

    檢警仍不排除這是一樁「家族共謀設局取財」的案件，張男生前的最後一刻就是跟林女一家人在一起，但林女、林父、林母、林弟在警訊時說詞均兜不攏，尤其張男如何遇害更是警方急欲釐清的重點。

    據了解，從事「特殊行業」的張男，平日收入頗豐，去年在酒店內結識面貌皎好的林女即傾心熱戀，雖然2人相差21歲，男方的年紀還比林女的父親大1歲，2人仍談起「父女戀」，張男每月給林女逾10萬元生活，2人在台北市中山區同居。

    但這段感情卻不被女方的家人祝福，三番兩次以男方年紀太大為由阻擾雙方在一起，上個月林女回彰化福興鄉老家跟家人同住，15日張男因耐不住寂寞，開著新買的BMW名車南下找林女，晚間投宿汽車旅館，隔天用新車載著林女一家人到彰化海邊遊玩，沒有想到這一趟旅遊竟然成了張男的「死亡之旅」。

    結束彰化海邊之旅後，一行人坐著BMW汽車轉往台中逢甲夜市，但此刻張男已杳無音訊，台中警方後來找到張男的BＭＷ汽車，惟調閱該車相關的路口監視器畫面，全不見張男在車內，警方研判張男此時恐已遇害甚至被棄屍，之後張男的存款又先後被提領約百萬元，提領者正是林女。

    據林女的鄰居表示，林家並不容易相處，林父脾氣古怪，林母平時非常愛花錢，2老經常為了花錢的事起口角。

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