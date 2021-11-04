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    屏東挖眼案嫌犯出院 檢方擬聲請預防性羈押

    屏東「挖眼案」楊嫌，檢方擬向地院聲請預防性羈押。（記者羅欣貞翻攝、爆料公社，本報合成）

    屏東「挖眼案」楊嫌，檢方擬向地院聲請預防性羈押。（記者羅欣貞翻攝、爆料公社，本報合成）

    2021/11/04 14:34

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣患有精神疾病的楊姓男子，9月因不滿超商女店員提醒戴口罩，憤而攻擊女店員，殘忍的「挖眼案」震驚全台。經過約5個星期住院治療，楊嫌今由檢警人員從醫院解送屏東地檢署，檢方擬向地院聲請預防性羈押，結果如何預計下午才會有結果。

    這起駭人聽聞的暴行，發生於9月26日上午9時許，當時50歲的楊男進入高樹鄉興店路1間超商購物，疑似未戴好口罩，女店員好意提醒，卻引來楊男暴怒，衝入櫃台痛毆女店員，將其壓制後還徒手挖雙眼，潘姓女店員因左眼球塌裂、鼻梁碎裂、腦震盪等傷勢，在高雄長庚醫院接受兩次手術、19天的住院治療，10月14日出院，視力穩定恢復，目前還在外縣市親戚家中休養。

    楊男是屏東縣衛生局列管的精神病患，警方在案發當日已依精神衛生法規定，將其強制送醫，在逾1個月治療後，經評估精神、情緒穩定，今由檢警到醫院押送至地檢署。

    由於楊男有暴力攻擊前科，6月30日社區也有1名阿嬤遭他用刀砍傷脖子，警方當時即將他強制送醫，8月中旬完成階段性治療後出院，不料9月又犯案。當時檢警表示，密切掌握楊男後續治療情形，若經醫院評估可出院時，須隨即通知檢方，若足認被告有羈押的理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。

    圖為楊嫌（左）挖眼案後被送醫強制治療畫面。（記者羅欣貞翻攝）

    圖為楊嫌（左）挖眼案後被送醫強制治療畫面。（記者羅欣貞翻攝）

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