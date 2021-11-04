狎童之狼假釋期間又性侵9少年 判刑12年6月定讞

吳奕淳。（本報後製照）

2021/11/04 12:49

〔記者張文川／台北報導〕新北市44歲男子吳奕淳，十餘年前曾因性侵、猥褻8名蹺家男童，被判刑12年，2018年假釋出獄後竟又再犯，接連性侵、猥褻9名男童或少年；二審將他判刑12年6月，其中6月可易服社會勞動，最高法院駁回上訴定讞。

吳男上次8罪定讞是在2010年入監，2018年5月獲准假釋，自2018年底至2020年6月間，又性侵猥褻9名男童或少年14次；吳男去年被捕後被羈押迄今，將直接從看守所移送執行發監。

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吳淳奕首次出獄後，從事推拿、打粗工維生，又藉著地緣關係，以提供零用錢、住宿、食物、代替家長照顧等手法，先後結識9名8歲至15歲的蹺家男童或少年，但他不懷好意，拐回住處或去旅館開房間，藉機對兒少伸出狼爪，強行抓下體、逼口交及硬上。

其中一名12歲男童在熟睡時遭他偷抓下體。另有一名14歲男童自承自願與吳男性交，未違反意願，故此部分2罪合併輕判6月可易服社會勞動。

有被害少年返家向家長吐露實情，檢警去年中獲報後，發現嫌犯竟是有多次狎童前科的吳奕淳，擴大偵辦，調查後查出有9名男童或少年受害，檢方依加重強制性交、強制猥褻、加重強制性交未遂、對14歲至16歲男子性交等罪提起公訴。

一審新北地院認定吳男共對9名兒童、少年，犯下14件強制性交或猥褻既遂、未遂等罪，認為吳男利用少年的弱勢家庭狀態，以代為照顧為由，使少年及家長降低戒心，侵害未成年人的性自主權，情節重大，且在假釋期間再犯同罪，被害人多達9人，顯示他難以克制情慾，遵法意識低落，考量他坦承全部犯行，但未達成和解，量刑12年6月。

檢察官認為判太輕而上訴，二審高院認為一審量刑時已斟酌情節、危害程度、犯後態度、有無和解等各項因子，並無不當，駁回上訴，維持原判。案經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴確定。

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