立院國會助理變共諜 欲刺探蔡總統病歷高院判10月

曾任立法院國會助理的陳惟仁（見圖）等人，被控遭中國國安單位吸收，在台發展組織多年。（資料照）

2021/11/04 10:44

〔記者楊國文／台北報導〕曾任立法院國會助理的陳惟仁、林雍達、李易諴3人，被控遭中國國安單位吸收，在台發展組織多年，還企圖以駭客攻擊健保資料庫竊取總統蔡英文等人病歷，幸未遂，台北地院以違反國安法輕判陳惟仁10月，不得易科罰金，另一項刺探公務秘密未遂罪亦輕判3月，陳不服提起上訴，針對陳涉國安法發展組織罪，高等法院今仍判10月徒刑，其刺探公務秘密未遂罪則改判無罪。可上訴。

至於另名被告林雍達一審判刑5月，因未上訴刑期已確定；李易諴則因過世獲判公訴不受理。

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陳惟仁曾擔任國民黨籍立委陳淑慧的助理，林雍達則曾是立委陳進丁聘用的公費助理，也曾是立委陳淑慧的公費助理，李易諴曾任東方日報記者、雲林縣長張麗善擔任立委時期的助理。

檢方指控，陳惟仁於2012年被中國國安單位吸收後，邀約好友林雍達到澳門，認識化名「黃冠龍」的男子，成功吸收林，陳、林回台後在台發展組織；陳發現擔任記者的另名好友李易諴缺錢，也成功吸收李加入組織成員。

陳惟仁於2016年間，結識國民黨國家政策研究基金會的一名助理研究員，陳以20萬元報酬為利誘，指示這名助理研究員蒐集國民黨有關國政會內部有關國共論壇等非公務機密資料，陳取得資料後再轉交給「黃冠龍」；同年間，陳惟仁與李易諴向李姓雜誌記者聯繫，希望取得警政署掌握法輪功等反中團體的活動情報，但李姓記者並未配合提供。

2018年5月，陳惟仁結識立委柯建銘的彭姓隨扈，遊說彭找機會取得民進黨內部的總統選舉相關情資，但彭不予理會；陳惟仁、李易諴還被中方要求刺探、蒐集我國衛福部內的個人健保資料，而從政府資訊管理系統的外包商中，找到黃姓資訊工程師，遊說黃男以駭客攻擊方式侵入健保資料庫，取得總統蔡英文等政界人士病歷資料，但遭黃男拒絕。

台北地檢署偵查時，陳惟仁等3人均坦承犯行，依國安法的發展組織既遂、未遂罪、刺探公務秘密未遂罪起訴3人。但法院審理時，李易諴因罹癌過世，獲判公訴不受理。

台北地院法官洪翠芬審理認定，陳惟仁、林雍達竟為政治、軍事上與我國處於對立的中方在台發展組織、刺探公務機密，且時間長達數年，已罔顧國家安全，觸犯國安法的發展組織罪，至於透過駭客侵入健保資料庫欲取得蔡英文病歷等犯行未遂，仍構成國安法的刺探公務秘密未遂罪，將擔任重要角色的陳分別輕判10月、3月，參與程度較輕的林則判刑5月，得易科罰金。

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