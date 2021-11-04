債務追討不利牽走機車 債主成竊盜罪嫌

警方攔查騎乘贓車的蔡男。（圖由讀者提供）

2021/11/04 10:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕莊姓男子日前突然接獲3年前失竊機車罰單，趕緊報警處理，高雄警方循線1日在小港區查獲蔡姓男子騎乘贓車，才發現原來蔡父與莊男有債務糾紛，逕行將機車騎走交給兒子使用，父子2人都吃上竊盜官司。

高雄小港分局高松派出所10月23日接獲南投縣竹山分局單一窗口報案，被害莊男指稱，其停放在小港區高松路上的重機車，於2018年8月底失竊，當時正準備出境至越南而未報案，近日收到高雄市警察機關逕舉（違規照相）紅單後，驚覺再也不能置之不理。

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高松所接獲單一窗口轉報後啟動偵查，並調閱上百支監視器鎖定32歲蔡嫌，專案小組前往蔡嫌前鎮區住家埋伏，1日傍晚5時見蔡嫌騎乘該部贓車隨即攔查，蔡男還不知道為何被逮捕，原來機車是56歲蔡父給他的。蔡父應訊時表示，因與莊男有債務借貸糾紛，未經其同意自行將該車牽走，以彌補債務追討不利的損失，並將該車交予其兒子使用。

小港分局分局長陳志榮表示，借錢時應謹慎評估，當借款人無法如期清償債務時，應循合法途徑討債方為上策，免得對於還款非但毫無幫助還可能吃上民刑事官司，錢拿不到還惹得一身腥，得不償失。

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