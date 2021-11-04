「神鬼交鋒」翻版！只用筆刀和白膠 失業廚師偽造中獎刮刮樂爽兌獎

夏姓男子趁半夜12點後彩券行電腦無法與台彩連線，持偽造中獎刮刮樂去兌獎。（讀者提供）

2021/11/04 10:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾是日式料理店師傅的夏姓男子，曾多次在台南、台中等地用筆刀和白膠，將未中獎的刮刮樂彩券偽造成中獎彩券，連賣了20年的彩券行也看不出真偽，他被台南地院判刑4年6月；夏男竟趁官司還沒定讞前，又故技重施跑來高雄犯案，害兩家彩券行損失4萬7千多，再被高雄地院依偽造有價證券罪判刑4年2月。

判決指出，夏男於去年和前年曾於台南和台中等地，同樣手法偽造中獎的刮刮樂彩券，向店家兌換現金及等值彩券，並幸運刮中騙來的彩券，受害店家至少4家，得手至少24萬元，最後台南地院認他犯偽造有價證券罪，合併判4年6個月徒刑，不料夏男竟不知悔改，今年1月故技重施，又用同樣手法在高雄騙取等值彩券。

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檢警發現，當過日廚的夏男手相當靈巧，他把切生魚片的技巧運用在筆刀上，精準切割彩券上的薄膜，再用白膠、細小鎳子透明墊片等工具黏貼彩券上英文字母、數字與序號，把未中獎的刮刮樂變成中獎，一點痕跡都看不出來，手法十分細緻。

去年1月間，夏男先購買「三星樂刮刮樂」2張回家後發現沒中獎，再用工具偽造成刮中5萬元大獎，再持偽造的中獎彩券，先到鼓山區某銀行前，向擺攤的老婦騙走8千元，再前往高市苓雅區彩券行兌獎，趁彩券行電腦半夜12點無法與台彩連線確認的空檔時間，成功騙過彩券行老闆，扣掉稅金後，再換得36張2000元等值刮刮樂及7600元現金。

高雄地院審理時，夏男坦承犯行，說自己受武漢肺炎影響失業，家中還有高齡父母需要他扶養，一時失慮才會鋌而走險犯案；他的律師也幫忙求情，認為夏男偽造的數量不多，金額也不大，且彩券幾乎無流通性，對金融交易及公共信用妨害有限，希望法官能從輕量刑。

但法官認為，夏男詐騙的對象是以銷售彩券賺取微薄收入維生的經濟弱勢，惡性非輕，客觀上不足以引起一般同情，而無情輕法重的情形，也沒有顯可憫恕之情狀，無法酌減其刑，因此依造有價證券罪判他4年2月，可上訴。

夏姓男子偽照刮刮樂手法高超幾可亂真。（讀者提供）

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