為一張椅子開戰！7男女大亂鬥 先動手的2人都判刑

7名男女為一張椅子，在火雞肉飯店內大打出手。（資料照）

2021/11/04 08:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子、楊姓男子、溫姓女子與陳姓女子4人，今年1月14日凌晨4時許，於一家火雞肉飯用餐，因店內椅子不夠，溫女隨手拿鄰桌椅子，鄰桌3人用餐，其中，吳姓女子不滿，將椅子取回，竟引發7人大亂鬥，為一張椅子開戰，於店內打成一團，警方將7人依妨害秩序罪法辦，5人獲檢察官緩起訴處分，但率先施暴的李男與楊男卻被起訴，台中地院法官認為他們施暴時間短暫，危害不重，輕判徒刑5月、4月，可易科罰金15萬、12萬元。

判決書指出，李男、楊男、溫女與陳女4人（溫女與陳女緩起訴），上述時間於火雞肉飯店用餐，溫女取走鄰桌椅子，鄰桌當時有張男、張女與吳女3人用餐（3人緩起訴），吳女不滿，將椅子取回，雙方從口角衝突演變成暴力衝突。

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7人不分男女打成一團，李男與楊男徒手或持塑膠桌椅、或用腳踹，毆打鄰桌的張男，張男則徒手反擊，温女則與鄰桌張女徒手拉扯，陳女也加入戰局，幫溫女拉扯張女，鄰桌的吳女則朝溫女丟擲物品，大亂鬥共約5分鐘，警方將7人法辦，檢方起訴李男與楊男，其餘緩起訴。

法院審理時，兩人都坦承犯行，妨害秩序罪的首謀與下手實施者，可處6月以上、5年徒刑，助勢者可處1年以下徒刑、拘役或10萬元以下罰金；李男與楊男都屬於下手實施者，最輕得判刑6月，最重可判刑5年。

不過，法官認為此案是偶發事件，並非刻意籌劃、事先聚眾尋隙，且人數不多，時間大約僅有5分鐘，未擴及他人傷亡，造成危害程度並非重大，兩人坦承犯行，雙方未提傷害告訴，是一時思慮不周所致，惡性不重，援用刑法第59條，犯罪之情狀顯可憫恕，輕判李男、楊男各5月、4月徒刑，可易科罰金與上訴。

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短褲辣妹與加入戰局，兩名女子相互拉扯。（資料照）

7人打得難分難捨，椅子都成毆人工具。（資料照）

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