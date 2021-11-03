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    首頁　>　社會

    宜縣國中小生染毒「只查獲2個」 議員：我絕對不相信

    毒品、黑幫涉入校園是社會重要課題。圖為校園示意圖，人物與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    毒品、黑幫涉入校園是社會重要課題。圖為校園示意圖，人物與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2021/11/03 18:37

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕毒品、黑幫涉入校園一直是社會重要課題。宜蘭縣警方今年查獲2名國中小學生吸毒，宜蘭縣議員吳宏謀今天在議會質詢質疑，「只有2個，我絕對不相信」，要求縣府做好防範，孩子染毒一生就完蛋了。宜蘭縣教育處說，國中小校園列管數量逐年下降中，歷年來相關數據也很平穩，應不會存在大量黑數，不過縣府會持續做好反毒宣傳、列管並追蹤。

    吳宏謀說，孩子一旦接觸黑幫勢力或吸毒就很難回頭，毒品也可能因此流入校園；教育處在本次議會單位工作報告中寫道，國中小方面，今年警方抓到2名個案，「全宜蘭縣只有2個，我絕對不相信！」質疑篩檢工作到底有沒有落實？並認為應該要定期替所有學生進行篩檢。

    教育處長王泓翔說，校園毒品防制依照中央相關規定分成三層，依序是預防性宣導、預防性抽檢及介入輔導；警方情資及校內師長若掌握到學生有朋友在吸毒，或長時間接觸幫派份子，會將這些學生列為高關懷對象，並列入特定人員名冊，進行預防性篩檢輔導方式尿液篩檢。

    教育處：列管數量逐年下降 應不會存在大量黑數

    宜蘭縣國中小學生3萬1687人，目前列冊28人。王泓翔說，宜蘭縣教育處、警察局、教育部學生校外生活會近年配合下，列管人數正逐年下降，2018年平均每月人數有52人，到2020年降至32人；而110學年度至今，3個多月來並未檢測到學生吸毒，這是一個好現象，不過縣府還是會謹慎，希望把尚未掌握到的孩子列入特定人員名冊。

    對於是否考慮針對所有學生尿液進行篩檢？王泓翔說，這個問題在教育界討論多年，教育部傾向不同意，恐涉及人權問題，侵犯孩子隱私，甚至影響孩子心理，所以在選擇抽檢對象時，相關機關都會很謹慎。

    至於國中小校園是否潛藏大量毒品人口黑數，王泓翔說，青少年毒品案件多發生在高中，由教育部主管，縣教育處管轄的國中小數量相對較少，且根據近年來掌握的數量，差異不大，因此不會有外界擔憂的大批毒品人口黑數。

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