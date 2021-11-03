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    首頁　>　社會

    海科館詐貸案 慶富董座陳慶男判7年10月定讞近期發監

    高雄地院一審認定其中2億3千萬構成詐貸，依銀行法將他判刑6年10月，二審高雄高分院再加認一件詐欺罪，去年7月將陳慶男改判7月10月，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照）

    高雄地院一審認定其中2億3千萬構成詐貸，依銀行法將他判刑6年10月，二審高雄高分院再加認一件詐欺罪，去年7月將陳慶男改判7月10月，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照）

    2021/11/03 16:42

    〔記者張文川／台北報導〕慶富集團旗下「慶陽海洋公司」承作國立海洋科技博物館BOT工程，董事長陳慶男（在押）聯手3名建築師，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3800萬元；高雄地院一審認定其中2億3千萬構成詐貸，依銀行法將他判刑6年10月，二審高雄高分院再加認一件詐欺罪，去年7月將陳改判7月10月，最高法院今駁回上訴定讞。

    陳慶男目前仍在押，近期將直接發監。判決指出，高雄地檢署是在追查慶富集團的獵雷艦詐貸案（另案於三審審理中）時，發現慶陽海洋公司於2015年7月，董事會決議增資1億5000萬元後，陳慶男指示不知情的財會人員，從慶富造船公司及另一家公司帳戶將錢匯入慶陽帳戶，充作增資股款、申貸所需的自籌款。

    慶陽據以向聯貸銀行詐得授信額度2億元，得手後再輾轉將1億5000萬元匯回慶富造船帳戶。

    陳慶男又以旗下造船公司名義，簽訂海科館生態展示館維生系統、機電工程分包契約，明知工程進度遠遠落後，卻3次指示梁姓專案工程師，製作不實工程進度圖和證明書。

    一審高雄地院認定其中2億3000萬元涉及詐貸，另一筆6000多萬則是以互助營造公司開立的發票為憑證，列入實際工程核撥額度內，只成立偽造文書罪，因此依違反銀行法詐欺、刑法詐欺、偽造文書等罪，判陳慶男6年10月徒刑。

    二審高雄高分院認為，一審所認定的偽造文書罪，仍構成刑度較重的刑法詐欺罪，因此加重刑期，改判陳慶男7年10月，慶陽海洋公司判罰金3000萬元，沒收不法所得3億3800萬元。

    最高法院今駁回陳慶男與大多數共犯和慶陽公司等大部分的上訴，判刑定讞，僅將其中3名共犯發回更審。

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