長期污染新竹水源 無良砂石場牟取暴利、13人起訴

現場污泥與一旁的翠綠的稻田恰成強烈對比。（圖由檢方提供）

2021/11/03 14:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣橫山鄉嵩益砂石場王姓負責人涉嫌假藉經營砂石場為名，實則違法佔用公、私有土地，擅自變更土地用途，棄置污泥，非法掩埋廢玻璃纖維粉，犯罪所得估計超過2億4千萬元，然需11億元才能回復原狀，新竹地檢署今偵查終結，依違反廢棄物清理法等罪嫌將王男等13名涉案人提起公訴，並對王男具體求刑8年、併科罰金8千萬元。

檢方審酌王男長期經營嵩益砂石場，利用其位處新竹縣橫山鄉偏僻位置且鄰近油羅溪畔地利之便，為獲取自身龐大利益，恣意在場區內土地、級配中掩埋含銅超標之廢玻璃纖維粉，竊佔鄰近河川地，回填營建廢棄物及棄置場區所產出無機性污泥，致污染油羅溪及下游秀湖村溝渠內地面水體及鄰近農地土壤，且堆置廢棄物面積廣大，嚴重改變該處地形、地貌，致生環境污染嚴重。

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此外王男為規避刑事偵查，巧立多間公司名目並安排員工及親友人頭擔任負責人，並將所得財產脫產隱匿，偵辦期間飾詞否認犯行，湮滅相關單據且運出摻有廢玻璃纖維粉之部分土石，顯然將周遭環境視作「免費產品」任意取用糟蹋，不願清除、處理及堆置之廢棄物及所造成環境污染結果（估算回復原狀費用達11億餘元），犯後態度惡劣，為此檢方請求法院審理時，參酌憲法保障之環境權及環境永續發展精神，對王男具體求刑8年，併科罰金8千萬元。

檢方調查，王男、周男明知油羅溪為頭前溪支流河川，自2019年2月起，假藉經營嵩益砂石場，實則違法佔用公、私有土地達55筆，竊佔面積達8萬4千多平方公尺，並將其中竊佔之部分土地作為堆置、掩埋污泥、營建廢棄物（廢塑膠、廢木材、廢磚瓦、廢石塊）、廢玻璃纖維粉等事業廢棄物，而從中賺取暴利。

王男、周男明知砂石場生產砂石過程中產生的無機性污泥，不得任意放流或棄置，竟載至鄰近油羅溪畔河川地丟棄，導致摻有高分子凝結劑之無機性污泥，沿河坡崩落溢流至油羅溪及下游灌溉溝渠，致污染環境，且其為掩飾犯行，向環保署廢棄物申報處理系統不實申報，偽稱該等污泥已完成合法再利用。

二人與某資源科技公司談妥每公噸補貼800元代價，將進場廢玻璃纖維粉直接棄置在嵩益砂石場壩台下方8至10公尺深處，及鄰近之橫山鄉土地上，並鋪設土石、級配以掩人耳目，估計非法處理廢玻璃纖維粉達9345公噸。

檢方偵辦期間，發現王男等人假藉廠址欲整地，違法佔用桃園市大溪區國有土地，作為堆置掩埋土木或建築廢棄物混合物之用，佔用面積達1萬4千多平方公尺（深度2.5公尺），並從中賺取鉅額處理費。

檢方估算本案犯罪所得為2億4534萬元，檢察官亦就被告王男名下帳戶款項，向法院聲請扣押犯罪所得1163萬元。

檢方指揮專案人員到場偵辦。（圖由檢方提供）

現場污泥嚴重污染水源。（圖由檢方提供）

挖出的污泥令人觸目驚心。（圖由檢方提供）

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