台中診所深夜警鈴大作 竟是隔壁「頭燈男」入門找飛鼠

鄭男與其飼養的寵物飛鼠。（記者許國楨翻攝）

2021/11/03 12:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一家診所上週六凌晨突警鈴大作，保全查看監視器畫面，赫見一名戴頭燈男子闖入身影趕緊通報警方，員警趕往卻發現診所隔壁的鎖匙店長及員工，正著急來回尋找東西，打聽下原來是在尋找飼養的寵物飛鼠，眾人這才恍然大悟是飛鼠闖禍導致飼主誤觸警報器，虛驚一場。

當天第二分局立人派出所警員周明儀接獲保全人員通報，他一聽非同小可直覺是小偷闖空門，立刻與同仁陳玫君、李璨宏趕往，經了解，47歲的鎖匙店鄭姓店長熱衷飼養飛鼠，近日維修三樓冷氣機，一時疏忽沒有關上窗戶，調皮的飛鼠鑽過縫隙跳出圍牆，一步步如跳格子般地跑向隔壁診所。

請繼續往下閱讀...

鄭男擔心寶貝愛鼠失蹤，跟著冒險爬到隔壁診所後陽台，不慎誤觸診所警報器警鈴大作，對於自己疏忽導致勞師動眾，還造成診所屋主及員警困擾頻頻致歉，而屋主關心鄰居愛鼠心切，開門讓眾人入內尋找，但經地毯式搜索五層樓卻無所獲，讓鄭男擔心不已，心急如焚的說「牠還沒斷奶，沒找回來會餓死！」。

員警則安慰一定全力協助，隔天周員致電關心，鄭男開心表示，愛鼠出門「浪流連」一天後肚子餓了，自動跑回家停在二樓的招牌上，趕緊將牠帶回家餵奶照顧，總算結束這場飛鼠離家出走驚魂記，十分感謝警方的協助與關懷。

分局長陳家銘呼籲，現代人與寵物關係緊密，視寵物為家人，請飼主務必多加留意寵物動向，做好防護措施，避免寵物走失發生危害造成遺憾。

鄭男餵奶飛鼠，模樣超萌。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法