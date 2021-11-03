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    假建築少東開名車租借200萬鐵板轉賣獲利 騙徒「踢到鐵板」

    疫情期間原物料價格大漲，不肖人士假冒新竹縣某知名建築公司少東，帶著偽造印鑑，駕駛高級名車，佯稱要租借鐵板，卻沒付款就走人，害鐵板公司損失約200萬元；所幸，警方查獲2名犯嫌到案，並追回贓物鐵板50片。（記者廖雪茹翻攝）

    疫情期間原物料價格大漲，不肖人士假冒新竹縣某知名建築公司少東，帶著偽造印鑑，駕駛高級名車，佯稱要租借鐵板，卻沒付款就走人，害鐵板公司損失約200萬元；所幸，警方查獲2名犯嫌到案，並追回贓物鐵板50片。（記者廖雪茹翻攝）

    2021/11/03 12:24

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕疫情期間原物料價格大漲，有不肖人士假冒新竹縣某知名建築公司少東，帶著偽造印鑑，駕駛高級名車，向鐵板公司佯稱要租借鐵板，載走鐵板旋即轉賣獲利，沒付款就走人，損失約200萬元；所幸，警方查獲2名犯嫌到案，並追回贓物鐵板50片，全案以刑法詐欺罪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

    新竹縣政府警察局表示，日前接獲租借買賣鐵板公司報案，聲稱有客戶於租借鐵板後，沒有付款卻聯絡不上，事後致電該客戶執業的公司查證，發現根本查無此人，才驚覺受騙。警方隨即循線追查鐵板下落，迅速查獲報案人遭詐騙的鐵板。

    經查，嫌犯是以「假租借真轉賣」方式，假冒新竹縣某知名建築公司少東，向鐵板公司佯稱要租借鐵板；為增加可信度，嫌犯駕駛高級名車，並偽造該公司的印鑑，使被害人不疑有他出租鐵板，市場價值約200萬元。

    嫌犯在得手後迅速轉賣獲利。所幸警方循線查獲2名犯嫌到案，並追回贓物鐵板50片。

    縣警局表示，疫情期間原物料價格大漲，鋼鐵價格也隨之水漲船高，有心人士以此方式詐騙，實不可取；警方提醒，買賣雙方務必先確認對方身分及來意，釐清需求並訂定合約，以免不肖分子有機可乘。

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