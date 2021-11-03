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    首頁　>　社會

    OL臀部在捷運站被偷摸 警追到科技公司逮到色移工

    捷運環狀線幸福站附近，傳出一名上班OL遭色狼襲臀，新莊警分局頭前派出所主動出擊，逮獲在新北產業園區上班的越南籍移工梅姓男子（見圖）涉案。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運環狀線幸福站附近，傳出一名上班OL遭色狼襲臀，新莊警分局頭前派出所主動出擊，逮獲在新北產業園區上班的越南籍移工梅姓男子（見圖）涉案。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/11/03 10:53

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名OL上班途中，在捷運環狀線幸福站附近遭一名惡狼襲臀後逃離，被害人小嚇得容失色，求助友人，友人將訊息PO網後，新莊警分局頭前派出所發現後介入偵辦，當天下午在新北產業園區內一間科技廠查獲涉案的梅姓越南籍移工，梅嫌對警方查到工廠，還大吃一驚；被害人因色狼迅速被逮，得以安心通勤，對警方感謝不已。

    據了解，這起性騷擾案發生在2日上午6時30分許，當時29歲妙齡小C如常步行到捷運站上班途中，突遭一名騎乘腳踏車的色狼從後摸了她臀部一把，小C遭騷擾後大吃一驚，回神後要追逐色狼，但他已騎遠，她趕著上班，聯繫友人PO網。

    頭前派出所網路巡查發現，雖當事人仍未報案，主動展開偵查，聯繫被害人後，因她仍上班，晚間才能報案，警方過濾監視器，發現一名男子涉有重嫌，頭前所警方趕到武功三路一間科技廠查緝，逮獲20歲梅姓疑工，他辯稱見被害人頗具姿色，忍不住上前摸她屁股一把，深感道歉。

    據瞭解，這名外勞來台7個月，他被查獲涉案後，若確認涉及刑責，恐怕面臨遭解雇、遣返，一時色欲薰心，得不償失。

    新莊警分局呼籲，被害人遭遇任何案件，應第一時間報案，讓專業警方處理，也能保留關鍵跡證，為被害人保留最佳法益，也能在最短時間內逮捕嫌犯法辦，避免再有無辜被害人受害。

    捷運環狀線幸福站附近，傳出一名上班OL遭色狼襲臀（圖左），新莊警分局頭前派出所主動出擊，逮獲在新北產業園區上班的越南籍移工梅姓男子（圖右）涉案。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運環狀線幸福站附近，傳出一名上班OL遭色狼襲臀（圖左），新莊警分局頭前派出所主動出擊，逮獲在新北產業園區上班的越南籍移工梅姓男子（圖右）涉案。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運環狀線幸福站附近，傳出一名上班OL遭色狼襲臀，新莊警分局頭前派出所主動出擊，逮獲在新北產業園區上班的越南籍移工梅姓男子（見圖）涉案。（記者吳仁捷翻攝）

    捷運環狀線幸福站附近，傳出一名上班OL遭色狼襲臀，新莊警分局頭前派出所主動出擊，逮獲在新北產業園區上班的越南籍移工梅姓男子（見圖）涉案。（記者吳仁捷翻攝）

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