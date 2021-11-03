南投測速照相桿被貼「南無阿彌陀佛」 警方：小心受罰

南投市工業路新設的固定式測速照相桿連背面也被貼上「南無阿彌陀佛」的宗教標語，引發外界關注。（記者謝介裕攝）

2021/11/03 10:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市139丙線工業路，今年9月比照甲線、乙線交通科技執法模式，也首度裝上1支固定式測速照相桿，最高速限為50公里，怎料，沒幾天桿身即被貼上印有「南無阿彌陀佛」的宗教標語，引發往來民眾關注，並打趣說：「照相桿也唸經？」令警方哭笑不得，並提醒民眾與其尋求標語慰藉，還是遵守交通規則比較實在，以確保行車安全，又可避免收到違規紅單，也提醒張貼標語算是違規廣告物的一種。

139線北起彰化縣伸港鄉，南迄南投縣鹿谷鄉，全長約75公里，原本只分甲、乙線，但為了改善南崗工業區上下班塞車問題，以及減少139線交通事故率，南投縣政府才特別闢建新路「139丙線道路新建工程」，且從南崗工業區供奉媽祖的慈善宮一路來到民族路，全長1700多公尺的第1期工程，也已完工啟用。

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南投縣警察局交通隊指出，139丙線工業路全線均為4線道，加上筆直、寬敞，以致車流量也日益增多，雖然發揮疏解南崗工業區對外南崗路及台3線車流量的功能，但交通事故也變多，據統計，今年1至10月止，已發生30起車禍，並造成民眾1死29傷，除希望藉此測速照相科技執法達到約束效果以外，交通隊員警也經常深入社區進行交通宣導，並鼓勵長輩們騎乘醫療電動代步車也要戴安全帽，不要心存僥倖，好好遵守交通規則，以減少意外發生。

警方進一步表示，該測速照相桿遭人張貼「南無阿彌陀佛」標語，或許張貼的民眾或宗教團體是出於善意，以免用路人不小心發生重大事故被佛祖「召見」，但這也算是違規廣告物的一種，依廢棄物清理法，可對違規者處1200元至6000元不等罰鍰，值得社會各界注意，以免受罰。

南投縣警察局交通隊組長李安景（右）深入社區進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

南投警方建議騎乘醫療電動車的民眾也要戴安全帽，確保人身安全。（記者謝介裕攝）

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