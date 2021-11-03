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    首頁　>　社會

    淫保全囚少女下藥性侵拍裸照 同夥2人判刑定讞

    羅男被控下藥控制少女拍不雅照案，被判處11年6月徒刑定讞，共犯盧男和王男被判有期徒刑1年、9月定讞。（情境照）

    羅男被控下藥控制少女拍不雅照案，被判處11年6月徒刑定讞，共犯盧男和王男被判有期徒刑1年、9月定讞。（情境照）

    2021/11/03 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕曾任保全的男子羅育祥被控下藥控制少女拍不雅照案，被判處11年6月徒刑定讞，共犯盧男和王男涉案部分，高雄高分院審依使人隱避罪，判處盧有期徒刑1年、王處徒刑9月定讞。

    據了解，2018年5月間，嫌犯羅育祥任職保全公司區經理期間，涉嫌誘拐2名未成年少女面試，下藥迷昏2人後性侵並拍裸照，被依妨害自主罪，判處有期徒刑10年確定。

    羅嫌為逃避服刑，由其妻葉女（20歲）在去年7月向雲林縣警察局謊報羅男失蹤，被列為失蹤人口後，羅在臉書社團貼文提供打工機會，再度引誘涉世未深的少女。

    去年8月29日，高雄一名14歲國中少女誤信為真，依羅指示自高鐵左營站，搭乘高鐵至新竹，羅則以3000元代價，僱請盧男（37歲）開車載她到竹東鎮羅男住處後，隨即將少女拘禁在4樓房間天花板內的隔間，並下藥偷拍不雅照。

    警方接獲家屬報案後，循線查獲羅嫌涉案，前往羅嫌住處搜索，羅妻、王姓管理員見狀，竟涉嫌掩護羅嫌犯行，直到警方三度搜查，始救出少女。

    高雄地院依兒少性剝削防制條例，判處羅有期徒刑11年6月，其妻則被依偽造文書等罪，併處徒刑8月，可易科罰金，2人均未上訴定讞。至於王姓、盧姓男子則被依使人隱避罪，分別處有期徒刑1年2月、1年6個月徒刑。

    盧、王均不服上訴高雄高分院，合議庭法官審酌涉案情節輕重，改判盧男1年徒刑，王男減為9月，全案並確定。

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