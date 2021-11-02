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    王金平座車陷行車糾紛隨扈亮槍？ 保六總隊回應了

    外傳王金平座車上的保六總隊警衛官事後下車向吳男出示證件並持槍警戒，引起外界關注。（資料照）

    外傳王金平座車上的保六總隊警衛官事後下車向吳男出示證件並持槍警戒，引起外界關注。（資料照）

    2021/11/02 15:43

    〔記者王冠仁／台北報導〕前立法院長王金平座車今與吳姓男子的轎車疑有行車糾紛，外傳王座車上的保六總隊警衛官事後下車向吳出示證件並持槍警戒，引起外界關注。對此，保六總隊回應指出，當時隨扈在車內取槍於胸腹處警戒，待對方車輛接近時出示警察服務證貼於擋風玻璃上，並沒有下車亮槍的情況。

    保六總隊強調，隨扈人員執行安全警衛任務，為維護警衛對象安全，於遭遇驚擾、危害狀況時，適時採取警衛作為。此案隨扈人員因執行公務採取警衛作為，並無逾越「警械使用條例」規定。

    保六總隊指出，王金平座車今早9時40分下國道一號三重交流道、往蘆洲空中大學方向行駛，於蘆洲區三和路上時，遭民眾駕駛賓士車輛多次尾隨跟車、逼車。因對方身分、意圖不明，隨扈人員為維護安全，在車內取出槍械於胸腹處警戒，於該車接近時出示警察服務證貼於擋風玻璃處，同時要求駕駛亮起車輛警示燈。

    對方車輛事後讓道離去，王座車即前往蘆洲空中大學；不過，由於對方事後報案，三重分局警方循線聯繫上座車，並前往蘆洲空中大學詢問隨扈人員事發經過、釐清案情，並沒有在街頭上演攔截圍捕的情況。

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