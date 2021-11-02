王金平座車陷行車糾紛隨扈亮槍？ 保六總隊回應了
2021/11/02 15:43
〔記者王冠仁／台北報導〕前立法院長王金平座車今與吳姓男子的轎車疑有行車糾紛，外傳王座車上的保六總隊警衛官事後下車向吳出示證件並持槍警戒，引起外界關注。對此，保六總隊回應指出，當時隨扈在車內取槍於胸腹處警戒，待對方車輛接近時出示警察服務證貼於擋風玻璃上，並沒有下車亮槍的情況。
保六總隊強調，隨扈人員執行安全警衛任務，為維護警衛對象安全，於遭遇驚擾、危害狀況時，適時採取警衛作為。此案隨扈人員因執行公務採取警衛作為，並無逾越「警械使用條例」規定。
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保六總隊指出，王金平座車今早9時40分下國道一號三重交流道、往蘆洲空中大學方向行駛，於蘆洲區三和路上時，遭民眾駕駛賓士車輛多次尾隨跟車、逼車。因對方身分、意圖不明，隨扈人員為維護安全，在車內取出槍械於胸腹處警戒，於該車接近時出示警察服務證貼於擋風玻璃處，同時要求駕駛亮起車輛警示燈。
對方車輛事後讓道離去，王座車即前往蘆洲空中大學；不過，由於對方事後報案，三重分局警方循線聯繫上座車，並前往蘆洲空中大學詢問隨扈人員事發經過、釐清案情，並沒有在街頭上演攔截圍捕的情況。