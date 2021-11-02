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    首頁　>　社會

    10年來借友人近億催討未果殺人 男與家屬和解減刑為9年

    高等法院考量蘇男領有極重度身心障礙手冊，且平日有捐款的善行，自首且與死者家屬達成和解，也有悔意，今改判為9年徒刑，可上訴。（資料照）

    高等法院考量蘇男領有極重度身心障礙手冊，且平日有捐款的善行，自首且與死者家屬達成和解，也有悔意，今改判為9年徒刑，可上訴。（資料照）

    2021/11/02 13:34

    〔記者楊國文／台北報導〕蘇姓男子不滿借款近億元給洪姓友人，卻欠錢不還，憤而持開山刀砍殺洪男頭、胸、腹部等處多達21刀傷重致死後，主動自首，一審依殺人罪判蘇男13年，高等法院考量蘇男領有極重度身心障礙手冊，且平日有捐款的善行，自首且與死者家屬達成和解，也有悔意，今改判為9年徒刑，可上訴。

    蘇男自11年前起陸續借款給洪姓友人，累積金額近億元，洪以票據、設定抵押權方式擔保部份借款。

    近年來，蘇男屢次向洪男催討債務未果，去年10月21日上午，蘇男赴新北市洪男經營的洗車場未找到洪男，同月23日早上6時47分，蘇男改赴新北市林口區某私人宮廟找洪男討債，雙方一言不合，蘇男持開山刀砍殺洪的頭部、頸部和腹部等處，造成洪全身多達21處刀傷，因傷重死亡。

    蘇男犯案後，當天上午8時在友人陪同下，持作案的開刀山主動向新北市林口分局自首。

    新北地院考量蘇男犯後自首，且多年來借款給洪男卻遭藉詞拖欠，且金額龐大，才犯案殺人，非無悔改之心，依殺人罪判刑13年。

    高等法院審理認為，蘇男殺害洪男力道猛烈，手法殘酷，但考量蘇男10年來借款給洪男近億元，卻遭洪男藉詞拖延還款，才在情緒失控下動手行凶，且蘇男平日對親友傾力相挺，並有捐款之舉，又和死者家屬達成和解，已有悔改之意，今依殺人罪，判刑9年。

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