傳訊辱罵太太違保護令 丈夫：還沒離婚，何來騷擾？

先生離婚前違反民事保護令傳訊騷擾太太，遭判拘役50日，得易科罰金5萬元。（資料照）

2021/11/02 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕一名先生離婚前違反民事保護令，數度傳送簡訊騷擾太太，挨告後他自認當時並未離婚，何來騷擾？士林地院刑庭認為，先生辱罵的言語足已使太太感到痛苦、恐懼，確實違反民事保護令，依違反保護令罪判先生拘役50日，得易科罰金5萬元；可上訴。

判決指，夫妻今年4月13日離婚，但太太早在去年10月23日取得民事保護令，先生被命不得對太太實施身體或精神上不法侵害，但他自隔月1日起接連傳訊騷擾直到同月9日止。

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太太警詢時說，自己在家中不斷收到先生寄來的簡訊，內容包括「卑鄙」、「無恥」、「下流糟糕的婚姻」、「公婆給妳錢」、「要妳付出代價」、「送妳進女子監獄」、「人神共憤」、「惡行惡狀」、「通姦無罪」、「造反有理等」，已嚴重貶抑她的人格，導致身心受創。

士院審理發現，先生僅因認為被太太陷害導致父子失和，便咒罵太太「妳爸早死於非命」、「做出如此傷天害理事」，先生還要太太「進女監與玻璃們談感情吧！」並稱太太是「詐騙Ｘ（太太名字）」、「通姦無罪造反有理那怕被就地正法或五馬分屍也在所難免！」等語。

士院指出，夫妻原為至親配偶，本應互相尊重、體諒而理性、平和溝通，先生仍漠視保護令辱罵，造成妻子精神壓力，審酌先生犯後否認犯行，並考量太太一度表示不再追究卻因先生再犯而改為不願原諒，依法判處拘役。

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