疑接受關說撤6萬元罰單 北市建管處前科長等4官員交保

北市府建管處前科長陳建銘涉接受議員關說，擅自撤銷罰單，被檢方諭令20萬元交保。（資料照）

2021/11/02 10:56

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府建築管理工程處使用科前科長陳建銘，被控接受台北市議員關說，涉嫌替沒有申請室內裝修許可、被裁罰6萬元罰單的科技公司撤銷罰單，台北地檢署昨兵分5路搜索，約談陳建銘等4名公務員及2名業者共6人，訊後分別依違反貪污治罪條例之圖利等罪，諭令陳建銘等4名公務員以5萬至20萬元不等金額交保。

被交保的5名被告，有4人是與違法撤銷罰單有關的北市建管處公務員，分別是陳建銘20萬元交保；副工程司兼股長胡煌堯、職員莊家維，各10萬元交保；職員王夢娟5萬元交保。經營室內裝修的廠商林欣怡，則以10萬元交保。至於涉及行政關說的議員，因無刑責，未被檢調約談。

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檢調獲報，聖泰科技公司去年進行室內裝修時，沒事先向北市府申請室內裝修許可，被北市府開罰6萬元，後來陳建銘接獲北市議員關說，涉嫌大事化小、小事化無，擅自指示下屬撤銷罰單，不久陳建銘即退休。針對陳建銘涉嫌圖利遭搜索約談一案，北市建管處則表示，全力配合司法偵辦，絕不庇縱。

全案起源於北市府去年爆發的電梯稽查弊案，檢調全面徹查北市建管處曾複查的電梯及室內裝修等相關工程，這才發現有北市公務員涉接受市議員關說，擅自違法銷單等弊情，另起新案追查後，昨天發動首波搜索及約談。

被指疑似涉及關說的議員則強調「我沒有關說！」指曾接受許多類似案件的民眾陳情，均會基於選民服務的義務了解開罰理由是否充分、有無給民眾解釋空間等，有些民眾挨罰不服卻無求助管道，民代在合法合理範圍內協助申訴「很正常」；許多開罰案件有爭議，民代關心「不能就被說成關說」，且自己不具有行政裁量權，不可能喊撤銷便能撤銷，如此作法連承辦人員也無法接受，恐怕導致議員身份都不保。

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