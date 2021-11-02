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    販毒通緝犯駕賓士衝撞警偵防車 辯「不知是警方」獲高院判無罪

    賴姓販毒通緝犯被警包抄竟衝撞警方偵防車欲逃離，被訴妨害公務罪，但賴辯稱不知是警方，獲高院判決無罪。（記者楊國文攝）

    賴姓販毒通緝犯被警包抄竟衝撞警方偵防車欲逃離，被訴妨害公務罪，但賴辯稱不知是警方，獲高院判決無罪。（記者楊國文攝）

    2021/11/02 10:32

    〔記者楊國文／台北報導〕賴姓毒品通緝犯去年遭警方前後圍捕時，他駕駛賓士車衝撞警方偵防車，但賴男辯稱車子隔音效果好、不知對方是警察，他以為是仇家上門才要脫逃，一審認定警方無法證實賴知悉警方身份、偵防車也無警車標誌，判賴妨害公務罪無罪；檢方上訴稱警方已告知身份，且為隱匿員警身份才未駕駛警車，不過高等法院不採信，判賴無罪。

    高院判決也指出，因一、二審的事實審均判無罪，此案適用速審法第九條「限縮上訴」的規定，只有在「判決法令牴觸憲法、違背司法院解釋、判例」等3種情形下，檢方才有權上訴。

    法界表示，依此「限縮上訴」規定，賴男幾乎是無罪確定，也突顯警方辦案有再檢討空間。

    49歲的賴男，因販毒案件，去年2月分別遭新北地院、基隆地檢署發佈通緝；去年3月17日，賴男開著價值200多萬的賓士C300轎車載女友，經過基隆市基金一路遭北市南港分局、基隆市警局員警駕車追捕，後來，賴駛入巷弄內，遭南港分局2部偵防車前後包夾圍捕。

    邱姓偵查佐下車敲賴賓士車右後車窗，對賴喊「警察，下車」，賴竟駕車來回衝撞2部偵防車欲逃離，導致２部偵防車前後保險桿、引擎蓋損壞，員警立即強力破窗，將賴壓制逮捕，檢方依違反妨害公務、毀損罪起訴。

    賴庭訊辯稱，被2輛自小客車包夾，並看到數人拿著棍棒敲車子叫他下車，因車子隔音效果不錯，聽不清楚他們在講什麼，以為是仇家尋仇，才想撞開對方的車逃掉，不知道對方是警察。

    基院認定，偵防車車身沒有公務單位標誌，警方也無法證明賴男知悉其身份，加上毀損部份已和解賠償，判妨害公務、毀損罪均無罪。

    檢方不服賴男妨害公務罪被判無罪，上訴稱，員警已表明警察身份，並要求賴下車，賴才開車衝撞偵防車，此外，員警查緝罪犯時為隱匿身份，才未駕駛警車，一審判決有誤。

    但高院認為，多位員警都證稱，不確定賴在車內有無聽到「警察，下車」，加上辦案員警未穿制服、未出示警察證件，且偵防車也無警車標誌，無法認定賴有妨害公務等犯行，判賴無罪。

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