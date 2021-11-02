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    救命稻草沒抓到… 工廠老闆慘遭假里長騙走70多萬

    警方呼籲，民眾若接到要求猜其身分的電話，務必小心，應小心謹慎求證，切勿心急隨意匯款或交付財物。（基隆市警局提供）

    警方呼籲，民眾若接到要求猜其身分的電話，務必小心，應小心謹慎求證，切勿心急隨意匯款或交付財物。（基隆市警局提供）

    2021/11/02 08:37

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名趙姓工廠老闆上個月底接獲詐騙集團電話，用傳統詐術「猜猜我是誰」的方式，佯裝成里長，並以投資法拍屋為由，開口商借70多萬。趙男匯款時，行員一度詢問其用途，擔心他遇上詐騙，但趙男卻稱是要匯給友人的工程款，將款項匯出，血汗錢慘遭騙走。近日詢問里長才知道，自己上當受騙，後悔不聽行員的話，只好報警處理。

    趙男向警方表示，當時接到一通電話，聽起來耳熟，對方詢問：「知道我是誰嗎」，誤以為是里長，所以跟對方加了LINE好友，聊天過程中，假里長稱自己在做法拍屋生意，想要借錢周轉，便到銀行匯款到對方指定帳戶內。

    據悉，趙男懊悔地說，匯款時行員還有特別提醒自己，可能遇上詐騙，但卻未予採信，只覺得里長急用，便決定幫幫他，沒想到事後遇到正牌里長，他說並未借款也沒收到款項，才確定是真的遇到詐騙。

    基隆市警局刑事警察大隊警務員莊惠如則呼籲，民眾（特別是高齡長者）若接到陌生來電，都要提高警覺，尤其是要猜猜對方身分的，一定有問題，應小心謹慎求證，切勿心急隨意匯款或交付財物，若有疑問請撥打165反詐騙專線，或就近至附近派出所請求警方協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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