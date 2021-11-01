這不是拍片！通緝犯冒充哥哥身分被識破 竟衝進車陣差點GG

警方攔檢查證身分。（記者姚岳宏翻攝）

2021/11/01 20:44

〔記者姚岳宏／台北報導〕朱姓男子因詐欺被台北地檢署通緝，深夜遇台北市警方臨檢時，竟冒用哥哥身分證接受盤查，警方機警識破後，朱男竟趁隙越過分隔島石墩逃跑，當時馬路上還有車流，過程中朱男差點撞上一輛疾駛過來的汽車，現場險象環生，警方顧不得危險，也追過去壓制上銬逮人，警詢後解送北檢歸案。

台北市大安警分局臥龍街派出所巡佐顏裕崇等5員，上月26日晚間在辛亥路三段157巷口執行局辦酒測勤務，近11時左右，發現1輛白色轎車行經攔檢站時，形跡可疑，立即請他停靠路邊並下車接受盤查，過程中乘客朱男明顯神情緊張且應對不自然。

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警方核對朱男身分時，發現身分證照片與朱男本人明顯不同，但朱男卻一再強調「真的是我，是國中照片……我真的沒騙你」，堅稱照片是他本人，警方查證識破朱男是冒用他人身分後，朱男突然翻越分隔島石墩往對街逃跑，員警見狀，也迅速跨過石墩追捕，員警追出20公尺後順利將朱男壓制並上銬逮捕。

警方查證，朱男24日才經台北地檢署發布通緝，25日就被警方查獲，警方說報假身分證恐觸犯刑法「使公務員登載不實罪」，提醒勿存僥倖心態，以免再加一條官司。

過程中朱男突然跨越石墩衝往對街，差點撞上疾駛而來的汽車。（記者姚岳宏翻攝）

警方追過去順利壓制逮人。（記者姚岳宏翻攝）

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