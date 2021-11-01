台北市建管處前科長涉圖利 涉關說議員喊冤「我沒有」

台北市政府建管處使用科前科長陳建銘涉嫌圖利，今（1）日被調查局台北市調查處（見圖）搜索約談。（資料照，記者方賓照攝）

2021/11/01 19:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府建管處使用科前科長陳建銘涉嫌圖利，今（1）日被調查局台北市調查處搜索約談；建管處發聲明強調全力配合司法偵辦、絕不庇縱；而被指涉關說的議員表示，選民服務案件眾多，不清楚此案，但議員受理民眾陳情有義務了解，於合法合理空間內給予協助或申訴「很正常」，強調「我沒有關說」！

台北市調查處獲報，聖泰科技公司去年進行室內裝修時，因沒向市府申請室內裝修許可，被開罰6萬元，事後陳建銘涉嫌接受某市議員關說後撤銷罰單，今被市調處搜索約談，朝貪污治罪條例的圖利罪嫌偵辦。

請繼續往下閱讀...

台北市建管處發聲明強調，對同仁品操一向從嚴要求，並秉持「不枉直、不庇縱、不護短」原則，此案已進入司法程序，將全力配合偵辦調查，若有涉及不法的員工將依法嚴處。

至於被指涉關說的議員駁稱，接受許多類似案件的民眾陳情，均會基於選民服務義務了解開罰理由是否充分、有無給民眾解釋空間等，有些民眾挨罰不服卻無管道求助，議員在合法合理範圍內協助申訴「很正常」，強調「我沒有關說」！

該議員說，許多開罰案件有爭議，民代受理民眾陳情去關心「不能就被說成關說」，且自己更不具有行政裁量權，不可能要求撤銷便能撤銷，如此作法連承辦人員也無法接受，恐怕連議員身份都不保；自己對於此案並不清楚、也未收到檢調相關訊息，但建管處對於每個議員舉辦協調會都有相關紀錄，可去查詢有無涉入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法