妙天控誘騙投資5100萬 亞太財金4人獲判無罪

悟覺妙天禪師（見圖）指控亞太財經公司誘騙投資5100萬元；北院認為，妙天有意借重公司楊岐人脈出售道場、靈骨塔，才出錢投資，全案並不構成詐欺犯行，就詐欺部分判楊岐等4人等無罪。（資料照）

2021/11/01 19:17

〔記者溫于德／台北報導〕悟覺妙天禪師指控亞太財金顧問股份有限公司連年虧損，卻美化財報誆稱公司前景可期，誘騙基金會投資5100萬元，亞太財金實際負責人楊岐等人均遭訴。台北地院審結，認定是妙天有意借重楊岐人脈出售道場、靈骨塔，才出錢投資，上月27日判4人均無罪；妙天另聲請沒收亞太財金犯罪所得，因楊岐獲判無罪，犯罪所得無從沒收。

但楊歧與前登記負責人周武雄、前監察人黃弘仁、前營運長邱淑娟等4人，因不實增資並作假帳，仍被依違反公司法、商業會計法，各判1年4月至6月不等徒刑，均得易科罰金。仍可上訴。

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起訴指出，亞太財金2013年間，為求能高價賣出公司股票，刻意隱瞞營收不佳事實，向俗名黃明亮的妙天禪師謊稱，公司獲利良好、前景可期，已跟緬甸國家發展公司簽訂合作備忘錄，另有國內外知名大公司計畫投資，當年每股獲利可達2元以上，但公司有4000萬元資金缺口。

妙天禪師誤信，先匯款4000萬元給亞太財金，同年9月，亞太財金又佯稱公司準備股票上市，須辦理增資作為進軍緬甸市場的營運準備金，妙天禪師再投入5100萬元資金，事後妙天禪師委託會計師查帳，才發現該公司嚴重虧損、形同破產，怒而提告。楊岐等4人被依詐欺等罪起訴。

妙天曾在北院審理時作證自己看不懂財務報表，因為楊岐自稱是許水德（已故考試院長）的機要秘書，又和總統府秘書長熟識，也和陳履安（前監察院長）很熟，所以相信楊岐的社會地位投資。

北院指出，投資人願意投資的原因多端，或許是人情壓力或許是獲利樂觀，又或是有其他考量，且妙天就楊岐施用詐術的方法，前後證述不一，不能僅憑妙天單一指述就認定楊岐施詐。

北院也說，妙天投資亞太財金前後，想出售道場、靈骨塔，曾由楊岐協助找買家，故楊岐辯稱妙天想以亞太財金併購紐約人壽，並利用其建立人壽保險與靈骨塔事業，有其依據，判楊岐等4名被告無罪。

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