徐宿良涉盜賣毒品撈1.6億 妻穿名牌鞋出庭否認洗錢

徐妻戴口罩、一身黑裝樸素出庭，但腳上穿名牌鞋仍顯眼，開完庭在律師陪同下快步離去。（記者鄭淑婷攝）

2021/11/01 19:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地院審理調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結盜賣毒品案，今天持續召開準備程序庭，58歲徐妻李翠萍被控涉嫌與夫共同洗錢1.68億元不法所得，徐妻首度出庭，坦承客觀事實但否認有洗錢主觀犯意，她戴著口罩、穿著一身黑樸素出庭，但腳上GUCCI鞋子仍舊顯眼。

起訴指出，徐男從2015年6月至2019年11月，盜賣毒品不法獲利高達1.68億元，與徐妻共同利用她3個、兒子2個及徐妻弟弟1個帳戶，以及購買3間房子、6輛車、高價手錶、首飾、皮包或壽險、基金、存放保管箱等方式轉移犯罪所得，涉嫌洗錢。

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審判長針對帳戶金額、購買車輛及房產等高價品，與徐妻逐一釐清使用、購買狀況，徐妻指出，起訴所指的6個帳戶，除了她的3個及幫兒子投資的2個帳戶，弟弟的帳戶是弟弟在使用，她只是偶爾匯錢給弟弟處理家務，而5個帳戶裡的錢都是徐宿良所給，但存款都沒有超過20萬元，多是用來繳費等生活用途，但徐宿良前後到底有多少錢存入這些帳戶，徐妻說：「真的記不得了。」

在審判長詢問所購買的基金、房產、車輛等高價品，包括資金來源、何時購入等細節問題，徐妻解釋，車子是徐宿良用她的名字購買，且並非所指是同時間購買、擁有，例如其中要價400多萬的賓士車，是賣掉1輛才換下1輛，不是同時買入。

房子的部分徐妻也想繼續說明，因開庭時間僅到下午5點半，合議庭預計再開準備程序，續釐清物品清單相關細節。

徐妻戴口罩、一身黑裝樸素出庭，開完庭在律師陪同下快步離去。（記者鄭淑婷攝）

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