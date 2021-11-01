騎士撞後照鏡被控肇逃 因駕駛無究責作為獲解套

呂姓騎士原被控擦撞汽車後照鏡後肇逃，挨罰3000元並吊扣駕照1個月等；但北院考量駕駛當下並無究責具體作為，且後照鏡只是輕微碰撞，判決撤罰。（資料照）

2021/11/01 19:06

〔記者溫于德／台北報導〕呂男在台北市騎機車不慎擦撞到停等紅燈的轎車後照鏡，呂見駕駛接下來20至30秒都沒下車反應，便騎車走人，事後卻被開出肇事逃逸罰單，挨罰3000元並吊扣駕照1個月；呂不服提告。台北地院行政訴訟庭指出，駕駛當下並無究責具體作為，故難認呂有肇逃意圖，因此判決撤罰；可上訴。

判決指，今年1月2日下午5時許，呂騎車行經忠孝東路與光復南路口時，擦撞正在停等紅燈的車輛左側後照鏡後，呂仍繼續前行至前方機車停等區，待綠燈後離開現場。駕駛隔天向台北市政府警察局信義分局交通分隊報案，並提供行車紀錄器畫面。

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警方依據畫面舉發呂涉有「未注意車前狀況」而肇事，且「駕車肇事，無人受傷未依規定處置而逃逸」，由台北市交通事件裁決所裁處呂3000元罰鍰，並吊扣駕照1個月，同時應參加道路交通安全講習。

呂不服，提告主張，事故起因是機車在緩速前進時操控不當，導致機車右後照鏡輕微擦碰到汽車左後照鏡，但事故真的十分輕微，機車右後照鏡甚至沒有因此產生任何歪斜，且當下坐在後座的太太立刻回頭行童軍舉手禮代替他向該駕駛致歉，接著他再騎到機車停等區等紅燈等了20至30秒，待綠燈才繼續前行。

呂強調，整起事故過程駕駛都沒有搖下車窗或按喇叭，又或是有其他究責行為，另駕駛是後來發現後照鏡卡卡的，所以請保險公司處理，才會報警，因此他否認肇逃並請求撤銷裁罰。

裁決所認為，呂在事故發生後未留在現場，也未取得駕駛同意便駛離或報警處理，確實已違規，警方依法舉發，並由裁決依道路交通安全條例相關規定開罰。

北院審理時勘驗行車紀錄器畫面，發現案發當時，汽車內有乘客說：「你跟他講一下啊」、「可以叭他嗎」，駕駛回：「不用啦，等下我下車看」，足認駕駛當時確實並無究責具體作為，且汽車後照鏡外觀僅輕微刮痕，肇事情狀輕微。

北院指出，雖呂肇事後處置或欠周全，卻難認有肇逃卸責意圖，自然不構成道交條例中所規定的「逃逸」，且駕駛也到庭表明不願追究呂的責任，判決撤罰。

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