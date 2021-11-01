7旬婦體育場散步遭撞昏迷 兒控：學校、體育處責任在哪？

羅婦在新北市板橋第二運動場散步，遭高中田徑選手衝撞，現昏迷指數剩4。（記者徐聖倫攝）

2021/11/01 17:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕72歲羅姓老婦人，上月18日下午4時許至新北市板橋第二運動場散步，遭1名正在衝刺練習的高中體育選手撞倒，腦出血昏迷指數剩4，羅婦的兒子泣訴「我媽媽在這邊運動2、30年，體育處應該清場，或者通知注意散步民眾的安全」。

羅婦的兒子沈姓男子控訴，選手要利用場館練習，是不是應該要清場，對民眾安全比較有保障，不然，體育處也應該通知選手要注意在現場運動的一般民眾。

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沈男說，當天媽媽是在第6跑道，選手則是使用第1、2跑道，竟然能撞到，媽媽遭高速衝撞後在跑道上滾了兩圈，依然勉強站起來，還很客氣說「沒事、沒事」，但老人家自己也不知道腦出血，教練雖有留電話，選手們就繼續訓練，沈男怒道「我不知道這邊的管理人員在做什麼！」

沈男表示，事發當晚媽媽就喊頭痛，晚間9點多開始嘔吐，送亞東醫院發現腦部出血，昏迷指數剩4，教練、選手家長有打幾通電話來關心，而學校跟體育處責任在哪？27日體育處1名科長來「關心」，卻說出一大堆法令，一句慰問都沒有，同樣的校方也是。

沈男指出，他通常不喜歡在臉書發傷心難過的文章，只希望留下美的東西，但他覺得很冤、覺得母親很冤，所以在臉書發文，也希望為媽媽集氣。沈男最後哀痛說「我再也沒有一個健康的媽媽，她走在跑道上被撞，我一定要幫她伸冤。」

羅婦的兒子沈男泣訴嬤嬤被選手衝撞真的非常冤。（記者徐聖倫攝）

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