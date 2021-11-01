為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    7旬婦體育場散步遭撞昏迷 兒控：學校、體育處責任在哪？

    羅婦在新北市板橋第二運動場散步，遭高中田徑選手衝撞，現昏迷指數剩4。（記者徐聖倫攝）

    羅婦在新北市板橋第二運動場散步，遭高中田徑選手衝撞，現昏迷指數剩4。（記者徐聖倫攝）

    2021/11/01 17:05

    〔記者徐聖倫／新北報導〕72歲羅姓老婦人，上月18日下午4時許至新北市板橋第二運動場散步，遭1名正在衝刺練習的高中體育選手撞倒，腦出血昏迷指數剩4，羅婦的兒子泣訴「我媽媽在這邊運動2、30年，體育處應該清場，或者通知注意散步民眾的安全」。

    羅婦的兒子沈姓男子控訴，選手要利用場館練習，是不是應該要清場，對民眾安全比較有保障，不然，體育處也應該通知選手要注意在現場運動的一般民眾。

    沈男說，當天媽媽是在第6跑道，選手則是使用第1、2跑道，竟然能撞到，媽媽遭高速衝撞後在跑道上滾了兩圈，依然勉強站起來，還很客氣說「沒事、沒事」，但老人家自己也不知道腦出血，教練雖有留電話，選手們就繼續訓練，沈男怒道「我不知道這邊的管理人員在做什麼！」

    沈男表示，事發當晚媽媽就喊頭痛，晚間9點多開始嘔吐，送亞東醫院發現腦部出血，昏迷指數剩4，教練、選手家長有打幾通電話來關心，而學校跟體育處責任在哪？27日體育處1名科長來「關心」，卻說出一大堆法令，一句慰問都沒有，同樣的校方也是。

    沈男指出，他通常不喜歡在臉書發傷心難過的文章，只希望留下美的東西，但他覺得很冤、覺得母親很冤，所以在臉書發文，也希望為媽媽集氣。沈男最後哀痛說「我再也沒有一個健康的媽媽，她走在跑道上被撞，我一定要幫她伸冤。」

    羅婦的兒子沈男泣訴嬤嬤被選手衝撞真的非常冤。（記者徐聖倫攝）

    羅婦的兒子沈男泣訴嬤嬤被選手衝撞真的非常冤。（記者徐聖倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聲音加疼痛刺激 帶你了解昏迷指數
    2021/07/22 05:30

    聲音加疼痛刺激 帶你了解昏迷指數
    女騎士禮讓救護車被撞 民進黨正妹議員路過協助就醫
    2020/09/01 18:25

    女騎士禮讓救護車被撞 民進黨正妹議員路過協助就醫

    硬皮症引肺纖維化 呼籲民眾別大意
    嚇！女童陪媽媽倒垃圾 「脫手暴衝」遭轎車撞飛
    2019/08/15 16:13

    嚇！女童陪媽媽倒垃圾 「脫手暴衝」遭轎車撞飛
    通霄婦人夜雨中倒地受傷 哀嚎「騎車被撞」
    2019/03/09 21:44

    通霄婦人夜雨中倒地受傷 哀嚎「騎車被撞」

    富蘭克林推第二款理財機器人 年底前0手續費
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播