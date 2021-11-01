被控「早上對小三、晚上對正宮」 偷腥男女判賠20萬

新北地院。（資料照）

2021/11/01 16:05

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的劉姓男子被控與涂姓女子偷情，面對正宮求償，劉男辯稱是「逢場作戲」，沒有「啪啪啪」，涂女也說2人只是朋友，但劉妻提出LINE等對話證據指，涂女曾對劉男說：「我滿腦都是你兩邊X的畫面」，劉男的小妹也曾對涂女說「（我哥）早上不要臉的X妳，晚上X我嫂子」；新北地院法官認為這無法證明2人有發生性行為，但判定確實有偷情，判2人賠償20萬元。

劉妻提訴指出，去年間，她因懷疑丈夫與涂女偷情，經質問後，丈夫自知理虧，道歉請求原諒並贈送她1枚戒指，但她事後卻發現，對方竟買相同品牌的戒指送給涂女，更給涂女每月5萬元的包養費，涂女甚至傳送曖昧照片給她，言語充滿挑釁。

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劉妻並提出LINE對話記錄證明劉男與涂女偷情，另劉男小妹曾對涂女說：「（我哥）早上不要臉的X妳，晚上X我嫂子」，涂女竟回說：「不是X妳就好了，妳擔心什麼」，藉以證明2人曾發生性行為，並求償150萬元。

對此，劉男辯稱他因應酬而認識涂女，2人只是逢場作戲並未發生關係；涂女也辯稱2人只是朋友，沒有侵害配偶權行為。

法官認為，2人在LINE對話記錄中均不否認偷情，加上劉男亦坦承與涂女是「逢場作戲」，並曾向岳父母下跪道歉，判定2人確實有婚外情判賠20萬元。

至於2人被控發生性行為部分，法官認為，對話記錄不足以作為2人確有發生性行為的積極證據，全案仍可上訴。

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