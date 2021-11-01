台中無良水產商親操刀改標 過期花枝丸差點網售被吃下肚

稽查人員當場查扣888盒改標的魚卵花枝丸。（記者許國楨翻攝）

2021/11/01 16:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家水產公司的負責人，聲稱受疫情衝擊影響營收，涉嫌將去年4月就到期的888盒「魚卵花枝丸」改標，將有效日期延長到今年3月，再交由不知情員工透過網路販售，還好警方與食藥署早一步接獲檢舉，趕在出貨前及時查獲，才沒讓消費者吃下肚，全案台中地檢署偵結，依偽造文書等罪嫌提起公訴。

起訴指出，26歲白姓男子是台中市沙鹿區均立水產公司負責人，明知公司所販售製造日期為2017年4月24日，有效日期為2020年4月23日的「魚卵花枝丸」商品，未於期限內販賣完畢依食安法不得再販賣，為牟取不法利益，竟涉嫌在今年初重新印製製造及有效日期的標籤，企圖藉此魚目混珠欺騙消費者。

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白男將改標後印有製造日期為2020年11月，及有效日期2021年3月標籤的外袋重新包裝，並指示不知情的員工於今年2月2日晚間，透過網路社群販售，所幸保七總隊第三大隊第二中隊與食藥署人員接獲檢舉，經報請檢察官指揮，今年2月3日晚間6時許前往稽查。

稽查人員當場在垃圾桶內查獲破損過期的「魚卵花枝丸」包裝袋，並查獲888盒改標後更換包裝的「魚卵花枝丸」，以及出貨單、打標機、標籤紙、碳粉、封磨機等贓證物，及時阻止過期商品流入市面。

白男在檢警偵訊時坦承犯行，辯稱因為受到疫情影響導致公司營收銳減，為彌補損失才將過期商品改標，檢方認定他涉嫌詐欺取財未遂罪、偽造文書罪偵結起訴。

保七警方會同食藥署前往稽查。（記者許國楨翻攝）

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