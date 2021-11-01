高院國民法官模擬法庭「逆子花瓶砸頭弒母」案 駁回上訴仍判18年

高院首場國民法官模擬法庭「逆子弒母案」，今仍判王男18年徒刑。（記者楊國文攝）

2021/11/01 11:01

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今天針對首場國民法官模擬法庭的逆子殺人案宣判，合議庭認定王男以花瓶敲擊母親死亡，涉嫌殺害直系血親尊親屬罪，維持一審結果，仍判王男18年徒刑。高院將於本月5日開會檢討此次模擬法庭審訊過程。

這場國民法官上訴審模擬法庭案，是逆子王男因不滿母親一再規勸他的不良習慣，在喝酒和吸膠後，在住處拿花瓶敲擊母親頭部致傷重死亡，一審依殺害直系血親尊親屬罪判王男18年徒刑。

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高院由合議庭審判長許永煌法官、陪席呂煜仁法官、受命吳勇毅法官審理，合議庭對一審法院已合法調查的證據，不再加以調查，檢察官則上訴主張，一審限 檢察官提出的證據資料，就證據取捨及量刑方面有違誤，王男和律師主張，一審駁回聲請調查量刑因子相關證據失當，且量刑失據。

不過，高院認為一審見解無誤、量刑也妥適，今將一審上訴駁回，依殺害直系血親尊親屬罪判刑18年。

由於高院是一、二審法院的「龍頭法院」，此弒母案的上訴審模擬法庭甚受法界矚目，10月18日上午開庭時，司法院長許宗力在審理前到場致詞表示，上訴審法院法官可透過擬真的實際演練，熟悉國民法官新制的內容，可確保2023年1月正式上路後順利運行，國民法官制也是金字塔制度的一環，雖然二、三審未施行國民法官制，但透過上訴審的救濟制度，可以檢視一審的判決有無疏漏、錯誤，讓當事人早日脫離訟累。

「友軍」來賓、法務部政務資長蔡碧仲也出席指出，國民法官制度的成敗，關係著國人對司法的信賴，希望藉由模擬法庭讓國民法官制度可順利推行。

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